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Aslanlar mesaide!

Galatasaray'da yıldızlar bir bir takıma katılıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Samsun maçı hazırlıkları sürüyor. Ndombele'nin ardından İcardi, Ziyech ve Oliveira dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Bu durum Buruk'u memnun ederken Zaha da bugün kadroya dahil olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Aslanlar mesaide!

Galatasaray'ı milli ara sonrasında oldukça yoğun bir program bekliyor. 22 günde 7 maç oynayacak olan sarı- kırmızılı takım ilk sınavını cumartesi akşamı Samsunspor karşısında verecek. 20 Eylül'de ise Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçına çıkacak. Ardından da zorlu seri devam edecek. Zorlu maratona Samsunspor galibiyetle başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürürken yıldız oyuncular da bir bir takıma katılmaya devam ediyor. Yeni transfer Hakim Ziyech dün ilk kez takımla birlikte çalıştı.

TANGUY NDOMBELE PARLIYOR

Faslı yıldız bir süredir Buruk'un verdiği özel program dahilinde bireysel olarak çalışıyordu. Ayrıca sakatlıkları bulunan Mauro İcardi ve Sergio Oliveira da takıma katıldı. Ndombele idmanlardaki hırsıyla herkesin beğenisini kazandı. Şimdi gözler güçlendirme çalışmalarına devam eden Zaha da... Galatasaray'ın yeni transferinin de bugün takıma dahil olması bekleniyor. Öte yandan hamile eşi nedeniyle milli takım kampından ayrılan Abdulkerim Bardakcı idmandaki yerini aldı. Sakat dönen Kerem Aktürkoğlu ise antrenmana çıkmadı. Tedavisi süren Kerem'in ciddi bir durumunun olmadığı ifade edildi.

HERKESE İŞ DÜŞECEK

Okan Buruk, yeni transferleri Zaha, Ziyech ve Ndombele'den bu zorlu maç trafiğinde yararlanmak istiyor. Fizik olarak yüzde yüz hazır hale getirilmeye çalışılan yıldız oyunculara özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında büyük iş düşecek. Buruk, Avrupa dönüşlerinde Süper Lig'de rotasyon yapmayı düşünüyor ve her oyuncusunu formda tutmaya çalışıyor.

MAÇI İPTAL ETTİ

Galatasaray'da milli arada bir hazırlık yapılması planlanıyordu ancak Okan Buruk'tan onay çıkmadı. Yoğun maç trafiği öncesi sakatlık yaşanmasını istemeyen Buruk'un altyapı oyuncularıyla karma bir maç oynamayı düşündüğü ifade edildi.

HEYECAN SARDI

Kerem ve Zaha'nın da katılmasıyla Galatasaray'ın bugün tam kadro çalışması bekleniyor. Samsunspor karşılaşması öncesinde bu durum herkesi memnun etti. Taraftarlar da yeni kadroyu büyük bir merakla beklemeye başladı.

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