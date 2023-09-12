Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Son dakika haberi: Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray yönetimi yerli takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılıların son bombası Yusuf Yazıcı oldu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Yaptığı takviyelerle ses getiren Galatasaray, yerli takviyeleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Yönetim, Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Sıraçhan Nas'ı takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Yaz transfer döneminde 5 yerli futbolcuyu takıma kazandıran sarı-kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Transferde artık yerli isimlere yönelen Galatasaray, Yusuf Yazıcı'ya kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Cimbom, 26 yaşındaki 10 numara için Lille'in nabzını yokladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Fransız kulübünün verdiği ilk sinyal olumlu oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı da Aslan'a sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Başarılı futbolcunun Al Nassr'a transferi son anda gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Yusuf, takımının ligdeki son maçında Montpellier'e frikikten galibiyet golünü atmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla 6 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

26 yaşındaki futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Milli oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan yerli operasyonu! Takas formülü kullanılacak
Cimbom'da bir ayrılık bir transfer!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Eylül)
HİNGEL TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Andre Gomes iddiası Andre Gomes iddiası 06:25
Portekiz'den gol yağmuru! Portekiz'den gol yağmuru! 23:54
Edin Dzeko'lu Bosna uzatmada yıkıldı Edin Dzeko'lu Bosna uzatmada yıkıldı 23:52
Edin Dzeko'lu Bosna uzatmada yıkıldı Edin Dzeko'lu Bosna uzatmada yıkıldı 23:51
Galler deplasmanda Letonya'yı devirdi! Galler deplasmanda Letonya'yı devirdi! 23:45
Galler deplasmanda Letonya'yı devirdi! Galler deplasmanda Letonya'yı devirdi! 23:44
Daha Eski
F.Bahçe'ye sürpriz orta saha! Everton'ın yıldızı önerildi F.Bahçe'ye sürpriz orta saha! Everton'ın yıldızı önerildi 23:20
G.Saray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı G.Saray yıldız isimle imzalıyor! Sosyal medyadan açıkladı 23:20
Başkan Çebi: Gedson'un satışı söz konusu olursa... Başkan Çebi: Gedson'un satışı söz konusu olursa... 23:20
Çebi'den Talisca sözleri: Kapıyı çaldık ama... Çebi'den Talisca sözleri: Kapıyı çaldık ama... 23:20
Ramos transferi neden gerçekleşmedi? Çebi açıkladı! Ramos transferi neden gerçekleşmedi? Çebi açıkladı! 23:20
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak 23:20