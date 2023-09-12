TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Görüşmeler...

Yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, bu sezon birçok yıldızı renklerine bağladı.
Cimbom, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi dünyaca ünlü birçok yıldızı takıma kazandırdı.
Yaptığı takviyelerle ses getiren Galatasaray, yerli takviyeleriyle de dikkatleri üzerine çekti.
Yönetim, Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Sıraçhan Nas'ı takıma kazandırdı.
Yaz transfer döneminde 5 yerli futbolcuyu takıma kazandıran sarı-kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi.
Transferde artık yerli isimlere yönelen Galatasaray, Yusuf Yazıcı'ya kancayı taktı.
Fransız kulübünün verdiği ilk sinyal olumlu oldu.
Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı da Aslan'a sıcak bakıyor.
Başarılı futbolcunun Al Nassr'a transferi son anda gerçekleşmemişti.
Yusuf, takımının ligdeki son maçında Montpellier'e frikikten galibiyet golünü atmıştı.
Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla 6 maçta süre aldı.
26 yaşındaki futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Milli oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Yusuf'un güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.