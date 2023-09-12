Mauro Icardi: Efsane olacağım

Galatasaray formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Mauro İcardi, UCL Magazine'e (Şampiyonlar Ligi Magazin) konuk oldu. Soruları samimiyetle yanıtlayan yıldız futbolcu, yeniden sarı-kırmızılı takımı tercih etmesiyle ilgili olarak, "Ben Galatasaray'a gelip her zaman yaptığım şeyi tekrar kanıtlama fırsatı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim" dedi. Türkiye'deki futbol sevgisinin Arjantin'e çok benzediğini belirten İcardi, Galatasaray taraftarıyla özel bir bağ kurduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

KENDİMİ BIRAKMAYACAĞIM

"Arjantin'de futbolla yatıp futbolla kalkarız. Burada da benim dikkatimi çeken en büyük şey taraftarın tutkusu oldu. Bazıları, eğer Türkiye'deyseniz 'Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı' düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum." Galatasaray'daki hedefleriyle ilgili şunları söyledi: "Ben futbola başladığımdan beri; kişiliğim, karizmam ve karakterim hiç değişmedi. Ben buyum! Galatasaray'da futbola son derece tutkun taraftarlar olduğunu gördüm ve onlarla gerçekten aramızda çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum.

MOLDE'YE ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM!

Devler Ligi play-off turu ilk maçında Molde'ye attığı şık golü anlatan Arjantinli yıldız, "Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimkisi gol atmak! Bu bir sır değil. Geçtiğimiz günlerde 200. gole ulaştım. Her gol attığımda beni destekleyen taraftarlardan açıkçası çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi gösteren içgüdüydü. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim. Savunmalar için bu toplar her zaman tehlikelidir. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde, 'Ne gol ama!' diyorsunuz." ifadesini kullandı.

MÜTHİŞ ORTALAMA

Galatasaray'ın geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro İcardi yeni sezona da müthiş bir giriş yaptı. 7 resmi maçta rakip ağları 7 kez havalandıran Arjantinli yıldız, sarı-kırmızı formayla toplam 33 karşılaşmada 30 gole ulaşırken maç başına 0.90 ortalama yakaladı. Yıldız futbolcunun, 9 da asisti bulunuyor.

MALİYETİNİ KARŞILIYOR

GALATASARAY geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mauro İcardi'yi bu sezon başında bonservisini satın aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro ödeme yapacak. 3 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro kazanacak. Ancak attığı gollerle şimdiden yapılan yatırımın karşılığını vermeye başladı.

SONLARA DOĞRU BOZULMAYA BAŞLADI

Inter ve PSG maceraları hakkında da konuşan İcardi, "İnter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi. Takımın kaptanıydım ve neredeyse her yıl 20 gol barajını aştım. Paris'teki dönemim iyiydi ama sonlara doğru bozulmaya başladı. Önemli tecrübeler edindim. Takım için kritik olmadığım dönemlerde başka şeyler keşfettim. Farklı antrenman metodları ve gelişme yolları buldum. Paris bu açıdan yardımcı oldu." dedi.