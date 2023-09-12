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Herkese sıra gelecek

Önlerinde yoğun bir maraton olduğunu belirten Buruk, “Bu yarışta hepinize ihtiyacım olacak ve herkesin forma şansı var” diye konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 06:50
Herkese sıra gelecek

Süper Lig'e milli takımlar için verilen arada Galatasaray sıkı bir çalışma yürütüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günde çift idman yaparak Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Birçok yeni yıldızın transfer edilmesiyle sarı-kırmızılı takımda forma rekabeti artarken, Buruk bu konuda adaleti sağlamaya çalışıyor. Özellikle henüz takımla çalışmalara başlamayan isimlerin de bu rekabete katılmasıyla işi zorlaşacak olan Buruk oyuncularına, "Birlikte uzun bir maraton koşacağız. 3 kulvarda yarışacağız. Bu yarışta hepinize ihtiyacım olacak ve herkesin forma şansı var. Siz yeter ki çalışmaya devam edin" diye konuştu.

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