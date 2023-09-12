GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık an meselesi!

Süper Lig'de takımlarda kadrolarına en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar.
Süper Lig'de takımlarda kadrolarına en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar.
Yaptığı transferlerin ardından yabancı sayısı yükselen Galatasaray, harekete geçti.
Sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosunda 16 yabancı oyuncu yer alıyor.
Galatasaray, cuma gününe kadar bu sayıyı 14'e düşürecek.
Fredrik Midtsjö ile yolları ayıran Aslan'da sıra Leo Dubois'ya geldi.
Fransız sağ bekin de önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.
Uzun zamandır kendisine takım arayan ancak henüz bulamayan Christian Luyindama'nın da kontratının feshedilmesi bekleniyor.