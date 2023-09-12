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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık an meselesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, takımdaki yabancı sayısını azaltmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, iki isimle yollarını ayırmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 08:13
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık an meselesi!

Süper Lig'de takımlarda kadrolarına en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık an meselesi!

Yaptığı transferlerin ardından yabancı sayısı yükselen Galatasaray, harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık an meselesi!

Sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosunda 16 yabancı oyuncu yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık an meselesi!

Galatasaray, cuma gününe kadar bu sayıyı 14'e düşürecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık an meselesi!

Fredrik Midtsjö ile yolları ayıran Aslan'da sıra Leo Dubois'ya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık an meselesi!

Fransız sağ bekin de önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.

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