Yıldız avcısı

Galatasaray şampiyon kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulübün kasasından şu ana kadar bonservis ve kiralama bedeli olarak sadece 29.3 milyon euro çıktı. Mohamed ve Morutan'ı satan, Zaniolo ile Yunus'u kiralayan yönetim bu oyunculardan 14.7 milyon euro gelir elde etti. Gelenler ve gidenler kıyaslandığında Galatasaray'ın kasasından fazladan 14.6 milyon euro harcamış oldu. Buna karşılık sarı-kırmızılı kulübün yatırım yaptığı oyuncuların toplam piyasa değeri ise yaklaşık 150 milyon euro... Galatasaray böylece, harcadığı paranın bir anlamda 10 katı karşılığını aldı. Zaha, Tete, Ziyech gibi dünya yıldızlarına bonservis bedeli ödemeyen Galatasaray, Tottenham'dan Ndombele'yi de bedelsiz kiraladı.

YENİLERIN PİYASA DEĞERİ

Tete: 25 milyon

Zaha: 22 milyon

Ndombele: 22 milyon

İcardi: 19 milyon

Ziyech: 16 milyon

Sanchez: 15 milyon

Angelino: 12 milyon

K. Demirbay: 6 milyon

Bakambu: 5 milyon

Kaan Ayhan: 3.7 milyon

Halil: 2 milyon

Toplam: 147 milyon euro