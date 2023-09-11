Yıldız avcısı

Galatasaray şampiyon kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulübün kasasından şu ana kadar bonservis ve kiralama bedeli olarak sadece 29.3 milyon euro çıktı. Mohamed ve Morutan'ı satan, Zaniolo ile Yunus'u kiralayan yönetim bu oyunculardan 14.7 milyon euro gelir elde etti. Gelenler ve gidenler kıyaslandığında Galatasaray'ın kasasından fazladan 14.6 milyon euro harcamış oldu. Buna karşılık sarı-kırmızılı kulübün yatırım yaptığı oyuncuların toplam piyasa değeri ise yaklaşık 150 milyon euro... Galatasaray böylece, harcadığı paranın bir anlamda 10 katı karşılığını aldı. Zaha, Tete, Ziyech gibi dünya yıldızlarına bonservis bedeli ödemeyen Galatasaray, Tottenham'dan Ndombele'yi de bedelsiz kiraladı.
YENİLERIN PİYASA DEĞERİ
Tete: 25 milyon
Zaha: 22 milyon
Ndombele: 22 milyon
İcardi: 19 milyon
Ziyech: 16 milyon
Sanchez: 15 milyon
Angelino: 12 milyon
K. Demirbay: 6 milyon
Bakambu: 5 milyon
Kaan Ayhan: 3.7 milyon
Halil: 2 milyon
Toplam: 147 milyon euro