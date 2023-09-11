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Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi yeni sezona da çok iyi başladı. Attığı gollerle takımına katkı veren Arjantinli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınmasında önemli rol oynadı. Taraftarın sevgilisi konumundaki Icardi, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 15:36
Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UCL Magazine'e önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimkisi gol atmak! Bu bir sır değil. Geçtiğimiz gün 200 gole ulaştım."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Her gol attığımda beni destekleyen taraftarlardan açıkçası çok mutluyum."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi gösteren içgüdüydü. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Savunmalar için bu toplar her zaman tehlikelidir. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde, 'Ne gol ama!' diyorsunuz."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Inter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi. Takımın kaptanıydım ve neredeyse her yıl 20 gol barajını aştım."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Paris'teki dönemim iyiydi ama sonlara doğru bozulmaya başladı. Önemli tecrübeler edindim."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Takım için kritik olmadığım dönemlerde başka şeyler keşfettim."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Farklı antrenman metodları ve gelişme yolları buldum. Paris bu açıdan yardımcı oldu."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Ben Galatasaray'a gelip her zaman yaptığım şeyi tekrar kanıtlama fırsatı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"EN DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEY TARAFTARIN TUTKUSU"
"Arjantin'de futbolla yatıp futbolla kalkarız. Burada da benim dikkatimi çeken en büyük şey taraftarın tutkusu oldu."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Bazıları, eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum."

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Ben futbola başladığımdan beri; kişiliğim, karizmam ve karakterim hiç değişmedi. Ben buyum!"

Mauro Icardi'den flaş Galatasaray sözleri! "En dikkatimi çeken şey..."

"Galatasaray'da futbola son derece tutkun taraftarlar olduğunu gördüm ve onlarla gerçekten çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum."

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