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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Son dakika spor haberi: Bu sezon birçok yıldızı kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde başarı ana hedef olarak belirlendi. Devler sahnesinde A Grup'ta mücadele verecek sarı-kırmızılılar, Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 09:26
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan Galatasaray alternatifli bir kadroya kavuştu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Bunlar içinde Okan Buruk'u en çok sevindiren isimlerden birisi de Davinson Sanchez.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Buruk, Kolombiyalı stoperin gelişiyle üçlü savunmayı hayata geçirme kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Nelsson, Abdülkerim, Sanchez üçlüsüyle sahada olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Buruk bu hamlesiyle Manchester United ve Bayern Münih gibi iki devi durdurmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Hızlı ve çabuk bir stoper olan Sanchez'in bu yeni kurguda Nelsson ve Abdülkerim'i tamamlayacağı düşünülüyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Öte yandan dördüncü stoper konumundaki Kaan Ayhan da üçlü savunma tecrübesine sahip bir isim olması da Buruk'un elini güçlendiriyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Orta sahada ise Ndombele'nin transferinin ardından Buruk'un kafasındaki kurgu şekillendi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele - Torreira merkezini sahada düşünüyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Sol bekte Angelino'yu oynatmayı planlayan Buruk, sağ beki ise Sacha Boey'a emanet edecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

KANATLARDA ALTERNATİF BOL!
Galatasaray'da forma rekabetinin en yoğun yaşanacağı yer kanatlar olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Okan Buruk, birçok yıldızın yer aldığı o bölgede form durumlarına göre karar verecek.

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