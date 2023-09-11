GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Avrupa'ya özel karar! Davinson Sanchez...

Birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan Galatasaray alternatifli bir kadroya kavuştu.
Birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan Galatasaray alternatifli bir kadroya kavuştu.
Bunlar içinde Okan Buruk'u en çok sevindiren isimlerden birisi de Davinson Sanchez.
Buruk, Kolombiyalı stoperin gelişiyle üçlü savunmayı hayata geçirme kararı aldı.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Nelsson, Abdülkerim, Sanchez üçlüsüyle sahada olacak.
Buruk bu hamlesiyle Manchester United ve Bayern Münih gibi iki devi durdurmayı planlıyor.
Hızlı ve çabuk bir stoper olan Sanchez'in bu yeni kurguda Nelsson ve Abdülkerim'i tamamlayacağı düşünülüyor.
Öte yandan dördüncü stoper konumundaki Kaan Ayhan da üçlü savunma tecrübesine sahip bir isim olması da Buruk'un elini güçlendiriyor.
Orta sahada ise Ndombele'nin transferinin ardından Buruk'un kafasındaki kurgu şekillendi.
Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele - Torreira merkezini sahada düşünüyor.
Sol bekte Angelino'yu oynatmayı planlayan Buruk, sağ beki ise Sacha Boey'a emanet edecek.
KANATLARDA ALTERNATİF BOL!
Galatasaray'da forma rekabetinin en yoğun yaşanacağı yer kanatlar olacak.
Okan Buruk, birçok yıldızın yer aldığı o bölgede form durumlarına göre karar verecek.
Sakatlık veya cezalı olmaması durumunda ise Icardi'nin santrfordaki yeri garanti.