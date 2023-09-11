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Avrupa'ya özel sistem

Sanchez hamlesiyle eli rahatlayan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nde 3’lü savunmaya dönecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Avrupa'ya özel sistem

Birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan Galatasaray alternatifli bir kadroya kavuştu. Bunlar içinde Okan Buruk'u en çok sevindiren isimlerden birisi de Davinson Sanchez. Buruk, Kolombiyalı stoperin gelişiyle üçlü savunmayı hayata geçirme kararı aldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Nelsson, Abdülkerim, Sanchez üçlüsüyle sahada olacak. Buruk bu hamlesiyle Manchester United ve Bayern Münih gibi iki devi durdurmayı planlıyor. Hızlı ve çabuk bir stoper olan Sanchez'in bu yeni kurguda Nelsson ve Abdülkerim'i tamamlayacağı düşünülüyor. Öte yandan dördüncü stoper konumundaki Kaan Ayhan da üçlü savunma tecrübesine sahip bir isim olması da Buruk'un elini güçlendiriyor.

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