Zorlu periyot

Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, 17 Eylül-3 Ekim arasında arka arkaya önemli sınavlar verecek. Milli takım arasının bitmesinin ardından 17 Eylül'de evinde Samsunspor'u ağırlayacak olan Aslan, 20 Eylül'de Devler Ligi'nde A Grubu'nun ilk maçına Kopenhag karşısında çıkacak. 23 Eylül'de Başakşehir, 26 Eylül'de erteleme maçı olan İstanbulspor'a konuk olacak. Galatasaray, 30 Eylül'de ise Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, bu yoğun dönemin son maçında 3 Ekim'de Manchester United'la deplasmanda karşılaşacak.
Busezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, 17 Eylül-3 Ekim arasında arka arkaya önemli sınavlar verecek. Milli takım arasının bitmesinin ardından 17 Eylül'de evinde Samsunspor'u ağırlayacak olan Aslan, 20 Eylül'de Devler Ligi'nde A Grubu'nun ilk maçına Kopenhag karşısında çıkacak. 23 Eylül'de Başakşehir, 26 Eylül'de erteleme maçı olan İstanbulspor'a konuk olacak. Galatasaray, 30 Eylül'de ise Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, bu yoğun dönemin son maçında 3 Ekim'de Manchester United'la deplasmanda karşılaşacak.