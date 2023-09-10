Haberler Galatasaray Hazırlıklar sürüyor

Hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 06:50
Hazırlıklar sürüyor
Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
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