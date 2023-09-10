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Hamza Akman Rize'ye

Süper Lig'de henüz istediği sonuçları alamayan Çaykur Rizespor, Hamza Akman'a talip oldu. 4 haftada 7 puan toplayan yeşilmavili ekibin, 18 yaşındaki genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu transfer eden ve genellikle genç futbolculara yönelen Atmacalar, sarıkırmızılı ekipte yeterli süre şansı bulması zor gözüken Hamza Akman'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 06:50
Hamza Akman Rize'ye
Süper Lig'de henüz istediği sonuçları alamayan Çaykur Rizespor, Hamza Akman'a talip oldu. 4 haftada 7 puan toplayan yeşilmavili ekibin, 18 yaşındaki genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu transfer eden ve genellikle genç futbolculara yönelen Atmacalar, sarıkırmızılı ekipte yeterli süre şansı bulması zor gözüken Hamza Akman'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.
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