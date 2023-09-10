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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan o isme veto! Transferden vazgeçildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen o isim, teknik direktör Okan Buruk tarafından veto edildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 10:52
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan o isme veto! Transferden vazgeçildi

Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i de renklerine bağlayarak yabancı transferini tamamlayan Galatasaray, şimdi sağ bek ve orta saha mevkilerine yerli oyuncu arayışına başladı...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan o isme veto! Transferden vazgeçildi

Hürriyet'te yer alan habere göre sağ bek için düşünülen ilk isim olan Ömer Ali Şahiner'in kulübü Rams Başakşehir ile görüşüp mali şartlarını soran sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncuyu veto etmesi üzerine transferden kesin olarak vazgeçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan o isme veto! Transferden vazgeçildi

Galatasaray'ın Süper Lig'de forma giyen bazı yerli sağ beklerle temas halinde olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan o isme veto! Transferden vazgeçildi

TAKAS ARTI PARA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Yerli orta saha adayları arasında ilk sırayı Rams Başakşehir'in milli futbolcusu Berkay Özcan alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan o isme veto! Transferden vazgeçildi

Piyasa değeri 4.4 milyon euro olan 25 yaşındaki oyuncunun takas artı bir miktar para karşılığında transferi söz konusu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan o isme veto! Transferden vazgeçildi

Gündemdeki diğer isim, İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan o isme veto! Transferden vazgeçildi

İngiliz ekibinin asları arasında yer alan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 3 milyon euro.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan o isme veto! Transferden vazgeçildi

Geçen sezon 41 maçta oynayıp 4 gol atan Okay, bu sezon 6 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı.

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