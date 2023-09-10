GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan o isme veto! Transferden vazgeçildi

Hürriyet'te yer alan habere göre sağ bek için düşünülen ilk isim olan Ömer Ali Şahiner'in kulübü Rams Başakşehir ile görüşüp mali şartlarını soran sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncuyu veto etmesi üzerine transferden kesin olarak vazgeçti.