Aslan'ın Pogba aşkı

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, birkaç gün önce "Bir fırsat transferi yapabiliriz. Bunun için zamanımız var" demişti. Konu ile ilgili İtalya basını ise bomba bir iddia ortaya attı. Stopandgoal sitesi dün sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen Paul Pogba'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürdüğünü öne sürdü.

Orta sahada yaşadığı boşluğu Tanguy Ndombele'yi alarak dolduran G.Saray yönetiminin, Pogba'yı kadrosuna katmak için de yoğun ısrarına devam ettiği belirtildi. Juventus'un, 30 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusunu elden çıkarmak istediği ve bu transferin önümüzdeki birkaç gün içerisinde netleşeceği de haberin detaylarında yer aldı.