Okan Buruk'a yeni kontrat

Galatasaray şampiyonlukla tamamlanan sezon başında Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getirirken 1+1 yıllık kontrat yapılmıştı. Buruk, Cimbom'u hem şampiyonluğa taşıdı hem de turları bir bir atlatarak Devler Ligi vizesi aldırdı. Başarılı çalıştırıcı, Aslan'dan 23 milyon TL kazanıyor. Yönetim, takımı zafere ulaştıran hocanın kontratı üzerinde çalışma yapıyor. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, alacakları yeni kararla Buruk'un sözleşmesinde iyileştirme yapacaklar. Yeni bir kontrat önerisinin de gelme ihtimali yüksek görülüyor. Okan Buruk da sarı-kırmızılı kulübün başında nice kupalar kaldırmayı hedefliyor.