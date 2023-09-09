Hedef 3'te 3

Cimbom, Süper Lig'e Kayserispor deplasmanında beraberlikle girdikten sonra Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından 3 maç üst üste İstanbul'da sahaya çıkacak. Önce Samsunspor'u konuk edecek. Ardından Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sonrasında da Ankaragücü'nü Rams Park'ta konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, milli takımara gitmeyen öğrencileriyle toplantı yaparak bu 3 karşılaşmayı puansız geçmeleri gerektiğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, yaptığı konuşmada "Bu sene yine zorlu geçecek. Şampiyon takım olduğumuz için herkesin hedefinde olacağız. O yüzden her maçı yüksek konsantrasyonla oynamalıyız. Sizlere güvenim sonsuz" diye konuştu.