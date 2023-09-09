Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Galatasaray, şampiyon kadrosunu Hakim Ziyech, Tete, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele gibi yıldızlarla süsledi.
Galatasaray, şampiyon kadrosunu Hakim Ziyech, Tete, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele gibi yıldızlarla süsledi.
Ancak yeni gelen oyunculara yüksek rakamlar ödenirken, Victor Nelsson ve Sacha Boey'in maaşları çok düşük kaldı.
Yönetim, son şampiyonluğun mimarı olan iki yıldızın az para kazanmasının Florya'da sorun yaratabileceğini düşündü.
İç huzuru önceleyen yönetim harekete geçti.
Boey ve Nelsson'un menajerleriyle temas kuruldu.
İki futbolcuya da ciddi zam yapılacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, stoper Victor Nelsson'un kontratına yüzde 50 civarında bir zam yapmayı düşünüyor.
Danimarkalı savunma oyuncusunun ücreti 1.8 milyon euro seviyelerine çıkacak.
Geçen sezon büyük bir çıkış yakalayan ve oynadığı futbolla birçok Avrupa kulübünden teklif alan Sacha Boey, Cimbom'dan 480 bin euro kazanıyor.
Bu rakam da düzeltilecek.
Aslan, Fransız yıldıza ödenecek rakamı 1.4 milyon euro seviyelerine kadar yükseltmeyi hedefliyor.
Ayrıca 22 yaşındaki sağ bekin 2025 yılında bitecek kontratı da 1 sezon daha uzatılacak.
1.5 ay içinde iki oyuncuyla da anlaşma sağlanması bekleniyor.
Galatasaray'ın Victor Nelsson ve Sacha Boey'a özel zam yapma planının arkasında iki genç oyuncudan gelecekte ciddi bonservis geliri beklentisi de var.
Nelsson'a İtalya ve İngiltere'den teklifler var.
Boey'un da dinamik beklerin oynadığı Premier Lig'den takipçisi çok.
Aslan iki önemli oyuncusunu ciddi rakamlara satmayı hedefliyor.