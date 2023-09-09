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Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transfer döneminde kesenin ağzını açarak önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Ancak yönetim, yeni transferlere ödenecek yüksek ücretlerin, şampiyonluğun mimarlarını olumsuz etkilememesi için harekete geçti. Cimbom'da iki yıldıza zam yapılacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Galatasaray, şampiyon kadrosunu Hakim Ziyech, Tete, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele gibi yıldızlarla süsledi.

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Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Ancak yeni gelen oyunculara yüksek rakamlar ödenirken, Victor Nelsson ve Sacha Boey'in maaşları çok düşük kaldı.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Yönetim, son şampiyonluğun mimarı olan iki yıldızın az para kazanmasının Florya'da sorun yaratabileceğini düşündü.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

İç huzuru önceleyen yönetim harekete geçti.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Boey ve Nelsson'un menajerleriyle temas kuruldu.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

İki futbolcuya da ciddi zam yapılacak.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Sarı-kırmızılı yönetim, stoper Victor Nelsson'un kontratına yüzde 50 civarında bir zam yapmayı düşünüyor.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Danimarkalı savunma oyuncusunun ücreti 1.8 milyon euro seviyelerine çıkacak.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Geçen sezon büyük bir çıkış yakalayan ve oynadığı futbolla birçok Avrupa kulübünden teklif alan Sacha Boey, Cimbom'dan 480 bin euro kazanıyor.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Bu rakam da düzeltilecek.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Aslan, Fransız yıldıza ödenecek rakamı 1.4 milyon euro seviyelerine kadar yükseltmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Ayrıca 22 yaşındaki sağ bekin 2025 yılında bitecek kontratı da 1 sezon daha uzatılacak.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

1.5 ay içinde iki oyuncuyla da anlaşma sağlanması bekleniyor.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Galatasaray'ın Victor Nelsson ve Sacha Boey'a özel zam yapma planının arkasında iki genç oyuncudan gelecekte ciddi bonservis geliri beklentisi de var.

Galatasaray'da iki yıldıza zam kararı! Yönetim harekete geçti

Nelsson'a İtalya ve İngiltere'den teklifler var.

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