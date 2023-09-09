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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray'da sağ bek mevkisinde bir hareketlilik yaşanıyor. Fransız oyuncusu Leo Dubois ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı listesine ekledi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 09:51
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

Aslan, önemli yıldızları kadrosuna kattı. Transfer döneminin sonu yaklaşırken gündemde yerli bir sağ bek var.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

Leo Dubois ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar bu bölgeye bir takviye daha planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

Hedefteki isim Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

23 yaşındaki oyuncunun, Akdeniz temsilcisiyle 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli ise 3 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

Bünyamin Balcı, kariyerinde 180 maça çıktı. 8 defa fileleri sarstı, 14 de asisti bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

Aslan, Bünyamin'i alarak hem Boey'i dinlendirmeyi hem de yerli bir oyuncuyu sahaya sürmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

BÜNYAMİN BALCI KİMDİR?

31 Mayıs 2000 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

Profesyonel futbol kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. 2019 yılında Antalyaspor'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro...

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