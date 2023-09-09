GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Bünyamin Balcı'ya kanca!

Aslan, önemli yıldızları kadrosuna kattı. Transfer döneminin sonu yaklaşırken gündemde yerli bir sağ bek var.
Aslan, önemli yıldızları kadrosuna kattı. Transfer döneminin sonu yaklaşırken gündemde yerli bir sağ bek var.
Leo Dubois ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar bu bölgeye bir takviye daha planlıyor.
Hedefteki isim Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı...
23 yaşındaki oyuncunun, Akdeniz temsilcisiyle 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli ise 3 milyon euro...
Bünyamin Balcı, kariyerinde 180 maça çıktı. 8 defa fileleri sarstı, 14 de asisti bulunuyor.
Aslan, Bünyamin'i alarak hem Boey'i dinlendirmeyi hem de yerli bir oyuncuyu sahaya sürmeyi planlıyor.
BÜNYAMİN BALCI KİMDİR?
31 Mayıs 2000 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. 2019 yılında Antalyaspor'da A takıma yükseldi.
23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro...