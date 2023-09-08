Haberler Galatasaray Zaha’ya hediye paketi

Zaha’ya hediye paketi

Daha önce süt zannederek ayran alan ve bunu sosyal medyadan paylaşan Wilfried Zaha'ya İçim markasından hediye paketi gönderildi. Paketin içinde mesajda, "Lezzetleri daha yakından tanımanız ve deneyimlemeniz için en sevilen İçim ürünlerimizden oluşan bir hediye paketi hazırladık. Sizler nasıl ülkemiz sporuna artılar katıyorsanız, umuyoruz ki İçim lezzetleri de sizlere yeni deneyimler kazandıracaktır. Seni izlemekten keyif alıyoruz" ifadeleri yer aldı. Zaha, İçim markasına sosyal medyadan teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Zaha’ya hediye paketi

Daha önce süt zannederek ayran alan ve bunu sosyal medyadan paylaşan Wilfried Zaha'ya İçim markasından hediye paketi gönderildi. Paketin içinde mesajda, "Lezzetleri daha yakından tanımanız ve deneyimlemeniz için en sevilen İçim ürünlerimizden oluşan bir hediye paketi hazırladık. Sizler nasıl ülkemiz sporuna artılar katıyorsanız, umuyoruz ki İçim lezzetleri de sizlere yeni deneyimler kazandıracaktır. Seni izlemekten keyif alıyoruz" ifadeleri yer aldı. Zaha, İçim markasına sosyal medyadan teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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