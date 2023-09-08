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Ramos'la anlaşmıştık

Ramos, G.Saray’a gelmeye ikna oldu. Ama aramızda rakamsal farklılıklar vardı. Amrabat ile de anlaşmıştık, elimizden kaçırdık“

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Ramos'la anlaşmıştık

Galatasaray'ın flaş transferlerinde yine başrolü oynayan Başkan Vekili Erden Timur yaptıkları görüşmelerle ilgili detayları paylaştı. Dün soruları yanıtlayan Timur, Sergio Ramos'la ilgili, "Galatasaray'a gelmeye ikna oldu. Rakam bize doğru düşüyordu. En son 8 milyon euro'ya geldi. Bizim istediğimiz noktada farklılıklar vardı. Sevilla teklifi gelince, oraya gitmek istedi. Kulüpte yaş ve diğer konular nedeniyle yüzde 70 oranında Sanchez tercih ediliyordu. Davinson olunca çok daha iyi oldu" dedi.

SARRİ, VECİNO'YU YOLLAMADI

Harcama limitlerinin düşük olması nedeniyle transferde zorlandıklarını kaydeden Timur şöyle devam etti: Limitlerimiz Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için arttı. Perşembe akşamı limitimiz geldi ve transfer yapabilir hale geldik. (Önceki) Çarşamba günü Ambarat vardı, kendisi ve kulübüyle büyük ölçüde bitirmiştik. Çarşamba günü akşam Man. United geldi, hocası da orada olduğu için oraya gitti. Vecino hocamızın tercihlerinden birisiydi. Oyuncu ve kulüple anlaştık. Sarri oyuncunun gitmesine izin vermedi.

TRANSFERDE GEÇ KALINDI MI?

"Transferin şampiyonu olmak doğru bir hedef değil bizim için... Doğru takım kurgusuna göre doğru oyuncuyu bulmak önemli olan. Sahada şampiyon olabilmek... Mantıklı transferler yapılması lazım. Gecikti eleştirileri var ama harcama limitimiz yoktu. FFP derdiğimiz şey sonradan denetim. Şampiyonlar Ligi'nden 25 milyon euro'ya yakın bir rakam alacağız ve harcama limitimiz arttı. Sponsorluklarla harcama limiti oluşuyor. O yüzden serbest oyunculara, yaz kampı geçirmemiş oyunculara gittik."

TİMUR'DAN SATIRBAŞLARI

* Son gün bazı şeyler değişebiliyor. Sanchez için 1.5 milyon euro artırdık fiyatı ve 9.5 milyona bitirdik. İlk başta 25 milyon euro isteniyordu.

* Tete için bize karşı açılmış herhangi bir tazminat davası yok ama olacaktır diye düşünüyorum. Tazminat anlamında bir olumsuzluğun yaşanmasını beklemiyoruz. Ticari anlamda alınan bir risk söz konusu değil. Olursa da bu bedel oyuncudan tahsil edilecek.

* Bine yakın oyuncuyla görüştük. Yabancı transferini kapattık. Çok çok güzel yerli bir oyuncu bulursak, fırsat anlamında transfer yapabiliriz.

* Zaniolo'dan 30 milyon euro üzerinde bir rakam gelecek. 35'i de bulabilir bonuslarla... Geri dönüp bizde oynamasını da isteriz.

* Bu sene alınan oyuncuların market değeri 149.6 milyon euro... 30 milyon euro civarında para harcadık bu sezon ki transferlere... Türk futbol tarihinde böyle bir şey yok.

* Icardi'nin kulübü (PSG) çok zorladı bizi. Harcama limitimizin önemli bir kısmı İcardi'deydi. Zaha ile görüşmeler 10 gün sürdü. En uzun süren ise Sanchez'di.

* Transferde eleştiri olabilir ama bu şekilde yönetimleri popülizme itmiş olursunuz. İstifa ederim, popülizm yapmam.

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