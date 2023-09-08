"Engelleri aşacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, koydukları hedefler için durmadan çalıştıklarını belirterek, Avrupa'da özlenen başarılara ulaşmak istediklerini söyledi. Sponsorluk imza töreninde konuşan Özbek, "Galatasaray'ın özünde hiçbir bahane arkasına sığınmadan başarıya ulaşmak, bunun için çalışmak vardır. Bugün de aynı şeyi yapıyoruz. Koyduğumuz hedefler için durmadan çalışıyoruz. Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk. Bu kadro sadece kağıt üzerindeki değeriyle değil, sahaya koyduğu kaliteyle, Avrupa'daki özlediğimiz başarılara bizi taşıyacak, buna yürekten inanıyorum. Nitekim bu sürecin ilk adımını da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak gerçekleştirdik" dedi.

İNANMAYA DEVAM ETSİNLER

Başarıya giderken kendileriyle aynı hayalleri taşıyan markaların olmasını çok değerli bulduğunu kaydeden Başkan, "Gelirlerimizi arttırmamız için bu anlaşmaların sayısının daha da fazla olması gerekiyor. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor" diyerek taraftarlara seslendi: Bu sene daha büyük hedefler içindeyiz. Geçen sene olduğu gibi onların verdiği destek bu zorlu yolda daha kolay yürüyebilmemiz için çok önemli. Sosyal medyada yazılanların, yapılan kirli hesapların kafalarını karıştırmasına izin vermesinler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın aşacağız. Yine birlik içinde başarıya ulaşacağız. Başarılarımızla da hep birlikte kutlayacağız.

İKİNCİ KEZ SPONSOR OLDU

Galatasaray Kulübü dün de GKN Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Daha önce Galatasaray'ın yurt içi maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan anlaşmaya imza atan GKN Kargo bir kez daha sarı-kırmızılı takıma sponsor oldu. Yapılan anlaşmaya göre, futbol takımı antrenman ekipmanlarının sırtında sponsor firmanın logosu yer alacak.

Galatasaray Kulübü dün de GKN Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Daha önce Galatasaray'ın yurt içi maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan anlaşmaya imza atan GKN Kargo bir kez daha sarı-kırmızılı takıma sponsor oldu. Yapılan anlaşmaya göre, futbol takımı antrenman ekipmanlarının sırtında sponsor firmanın logosu yer alacak.

ERDEN TİMUR: BAŞKANIMIZ SAYESİNDE

İmza törenine katılan Başkan Vekili Erden Timur, Başkan Dursun Özbek'e teşekkür ederek, "Galatasaray'ın bu kadar değerli bir noktaya gelmesinde başkanımızın çok önemli katkıları var. Futbol dışındaki branşlarda da başarılar yakalamak istiyoruz. Bu nedenle işin finansal boyutu çok önemli. Avrupa ile rekabet etmek için sponsorluklarımızı arttırmamız lazım" diye konuştu.

YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

Yeni sponsorluk görüşmelerinin sürdüğünü müjdeleyen Timur, "Basketbol takımımız için yeni sponsorluklar gelecek. Süreç şu anda devam ediyor. Futbolda da başka sponsorluklar için görüşmeler yapıyoruz. Anlaşmalar bu ay sonunda neticelenir" değerlendirmesi yaptı.