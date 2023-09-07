Haberler Galatasaray Savunmada işler karıştı

Savunmada işler karıştı

Nelsson, Abdülkerim ve Kaan Ayhan rotasyonuna Davinson Sanchez de eklendi. Kolombiyalı stoperin de katılımıyla dört isim arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Okan Buruk seçim yapmakta oldukça zorlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Savunmada işler karıştı

Kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'ın savunma hattında da rekabet üst düzeye çıktı. Sarı-kırmızılı takımda başarılı futbollarıyla Victor Nelsson ve Abdulkerim Bardakcı formayı tapularken Kaan Ayhan da aradan sıyrılabilmek için yoğun bir çaba harcıyordu. Ancak kartlar yeniden dağıtılacak gibi görünüyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un da onayı ile Şampiyonlar Ligi'ne liste bildirimi yapılacak son gün Davinson Sanchez'i de yıldızlar arasına dahil etti. 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper, milli takımda olması nedeniyle henüz İstanbul'a gelmedi.

HERKESE SIRA GELECEK

Ancak takıma dahil olduğunda işler değişecek gibi... En önemlisi Davinson Sanchez'in değişmez gözüyle bakılan Nelsson-Abdulkerim ikilisinin tahtını sallaması bekleniyor. Tabii Kaan Ayhan da şans bulabilmek için aportta bekliyor. Sanchez'in gelişi ve savunmada yaşanacak çekişme en çok Buruk'u memnun etti. Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de mücadele edecek. Türkiye Kupası maçları da eklenecek. Kuşkusuz tüm isimlere ihtiyaç olacak ama defans hattında seçim yapmak Buruk'u oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Bülent CAN

DİĞER
Esra Erol’da aile dramı akıllara durgunluk verdi! Esra Erol’da büyük yüzleşme: Kardeşlerine sprey sıkıp…
PKK'nın kasası patladı! Sözde iş kadını üzerinden milyonluk para transferi
KABIZLIK PROBLEMİ ÇEKENLER ! BU VİDEO SİZİN İÇİN 👊
F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'dan 10 numara harekat!
G.Saray'dan maaş harekatı! Boey ve Nelsson...
İstanbul namaz vakitleri 2023
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EYLÜL | Kendinizi dinlemekten korkmayın!
METEOROLOJİ'DEN 11 İLE SARI UYARI | Marmara'yı fırtına, Ege'yi sağanak vuracak!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 03:46
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 01:23
F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi 00:35
Ballon d'Or adayları belli oldu! Ballon d'Or adayları belli oldu! 23:54
Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi 23:54
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 23:54
Daha Eski
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 23:54
G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... 23:54
İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi... İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi... 23:54
Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 23:54
Dalic'ten transfer yorumu: Livakovic'in F.Bahçe'ye gitmesi... Dalic'ten transfer yorumu: Livakovic'in F.Bahçe'ye gitmesi... 23:54
Tarihi rakam! Listeye göre 4 büyükler... Tarihi rakam! Listeye göre 4 büyükler... 23:54