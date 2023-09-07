Nelsson'a zam yolda

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Victor Nelsson, bu transfer döneminde de Sevilla ve Fiorentina başta birçok takımdan ciddi transfer teklifleri aldı. Ancak Danimarkalı yıldız, Erden Timur ve Okan Buruk'la yaptığı görüşmenin ardından sarı- kırmızılı takımda devam etme kararı aldı. Bunun karşılığını da alacak. Galatasaray, 24 yaşındaki stoperin, 2026'ta bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Ayrıca 900 bin euro ile skalanın oldukça altında kalan maaşında da ciddi bir artış yapılacak.

7 MİLYON EURO

Galatasaray, Nelsson'u 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti