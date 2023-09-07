Haberler Galatasaray Nelsson'a zam yolda

Nelsson'a zam yolda

Takımda kalmayı tercih eden genç oyuncunun 900 bin euro’luk maaşında iyileştirme yapılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Nelsson'a zam yolda

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Victor Nelsson, bu transfer döneminde de Sevilla ve Fiorentina başta birçok takımdan ciddi transfer teklifleri aldı. Ancak Danimarkalı yıldız, Erden Timur ve Okan Buruk'la yaptığı görüşmenin ardından sarı- kırmızılı takımda devam etme kararı aldı. Bunun karşılığını da alacak. Galatasaray, 24 yaşındaki stoperin, 2026'ta bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Ayrıca 900 bin euro ile skalanın oldukça altında kalan maaşında da ciddi bir artış yapılacak.

7 MİLYON EURO

Galatasaray, Nelsson'u 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti

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