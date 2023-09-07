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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, yeni transferler Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Ndombele'nin son durumları hakkında bilgilendirmede bulundu. Öte yandan İnce, Gaziantep FK maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 21:05
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Taraftarlar da Zaha, Ziyech ve Ndombele'yi aynı anda sahada görmek için büyük heyecan duyuyor.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, dört oyuncunun son durumları hakkında konuştu.

İşte o sözler...

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

"Zaha'nın geçen sezon tekrar eden kas sakatlıkları olmuş ama Crystal Palace geçen sezon mecburen bu şekilde kullanmış.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Zaha da kendini denedi, istediklerini yapabilecek fitness'a sahip olmadığını fark etti.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Sakatlığında kötü bir şey yok ama takım ligden düşmesin diye 2 hafta sonra sahaya çıkmak zorunda kalmış. Bu yıpranmışlığın üstüne gitmemek gerekiyor. Özel bir programa başladık.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

"ZIYECH İDMANLARA BAŞLIYOR"
Hakim Ziyech'in takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ifade eden Yener İnce, "Önümüzdeki hafta salı veya çarşamba takım antrenmanlarına başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

"NDOMBELE'NİN BİR SIKINTISI YOK"
Ndombele'nin bir sıkıntısı yok. Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

İdeal bir oyuncunun %11-12'nin altında kalması gerekiyor. Dünya futbolunda %16'yla oynayan çok iyi oyuncular var. Bu çocuğu da %11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da antrenmanlara çıktı.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. En fit olduğu dönemlerdeki kiloları da bu şekilde.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

"ICARDI'NİN DURUMU CİDDİ DEĞİL"
"Mauro Icardi'nin ciddi bir sakatlığı yok ancak son maçta anormal bir darbe aldı.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Önümüzdeki hafta takımla beraber antrenmanlara başlayacak."

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