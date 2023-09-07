Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Ndombele'nin son durumları merak konusu oldu.
Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Ndombele'nin son durumları merak konusu oldu.
Öte yandan Mauro Icardi ise Gaziantep FK maçında sakatlık yaşadı.
Sarı-kırmızılı camia, yeni transferleri sahada görmek için oldukça sabırsız.
Taraftarlar da Zaha, Ziyech ve Ndombele'yi aynı anda sahada görmek için büyük heyecan duyuyor.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, dört oyuncunun son durumları hakkında konuştu.
İşte o sözler...
"Zaha'nın geçen sezon tekrar eden kas sakatlıkları olmuş ama Crystal Palace geçen sezon mecburen bu şekilde kullanmış.
Zaha da kendini denedi, istediklerini yapabilecek fitness'a sahip olmadığını fark etti.
Sakatlığında kötü bir şey yok ama takım ligden düşmesin diye 2 hafta sonra sahaya çıkmak zorunda kalmış. Bu yıpranmışlığın üstüne gitmemek gerekiyor. Özel bir programa başladık.
"ZIYECH İDMANLARA BAŞLIYOR"
Hakim Ziyech'in takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ifade eden Yener İnce, "Önümüzdeki hafta salı veya çarşamba takım antrenmanlarına başlamasını öngörüyoruz." dedi.
"NDOMBELE'NİN BİR SIKINTISI YOK"
Ndombele'nin bir sıkıntısı yok. Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir.
İdeal bir oyuncunun %11-12'nin altında kalması gerekiyor. Dünya futbolunda %16'yla oynayan çok iyi oyuncular var. Bu çocuğu da %11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur.
Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da antrenmanlara çıktı.
Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. En fit olduğu dönemlerdeki kiloları da bu şekilde.
"ICARDI'NİN DURUMU CİDDİ DEĞİL"
"Mauro Icardi'nin ciddi bir sakatlığı yok ancak son maçta anormal bir darbe aldı.
Önümüzdeki hafta takımla beraber antrenmanlara başlayacak."