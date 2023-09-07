Galatasaray Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İşte o sözler...

"Bu sene daha farklıyız. Tecrübem geçen sene ve bu sene. Avrupa'daki büyük kulüp sahipleri, sportif direktörlerle Suudi Arabistan'ı konuştuk. Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi."

"TETE KONUSUNDA OLUMSUZLUK YOK"

"Öyle bir başvuru bize gelmedi. Ancak olacaktır. Hukukçulara konuyu incelttik ve ondan sonra karar verdik. Olumsuzluk yok. Tazminat anlamında bir şey olmayacak."

"ZANIOLO'DA ŞARTA BAĞLI YÜKSEK BİR BONSERVİS VAR"

Nicolo Zaniolo, Premier Lig söz konusu olunca gitmek istedi. Rekor bir kira bedeliyle gitti. Şarta bağlı yüksek bir bonservis var. 40 Milyon € bonuslarla olacak rakamlar. Tek tek bonuslar aklımda değil. 15 Milyon euro'ya aldık. Daha fazla kar için bu satışı yaptık. Nicolo Zaniolo'nun geriye dönüp, gelecek sene bizde oynamasını da isteyebiliriz. Bu yollar hep açık.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE KADRO KURULMADI"

"Hiçbir rakip takım yöneticisi 'Hata yaptık' demiyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Türk futbolunu dönüştürmek istiyoruz. Bütçeleri, ödemeleri divan kurulunda açıklayacağız. Aldığımız oyuncuların 149 milyon euro'luk transfer değeri var. Türk futbolunda böyle bir şey yok. Yarısı bile yok! İmza bedelleri dahil 30 Milyon euro'ya aldık. Geçen sene 43 Milyon euro transfere harcadık. Bu sene daha da altında. Bunu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlamıyorum."

"Üst düzey oyuncuların derdi para değil. Onların zaten parası var. Aradaki 3-5 milyon farkı önemsemeyen çok oyuncu var. Oyuncu para buluyor ama daha az bulduğu şey, samimiyet, huzurlu ortam. Böyle olunca sizi tercih ediyorlar. Mauro Icardi örneği gibi."

"Türk futbolunun, diğer kulüplerin transfer kalitesini yükselttiğim için çok mutluyum."

BAŞKA TRANSFER OLACAK MI?

"Yabancı transferini büyük olasılıkla kapattık. Çok güzel bir yerli futbolcu bulursak, fırsat transferi olursa alacağız."