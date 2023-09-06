Rekor yenilendi

Transfermarkt'e göre iki oyuncu toplam 37 milyon euro'luk değeriyle Galatasaray'ın toplam kadro fiyatını 251 milyon euro'ya çıkardı. Böylece zaten ilk sırada bulunan Galatasaray Türkiye rekorunu yenilemiş oldu. Sarı-kırmızılı ekibi, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip ediyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ndombele, kariyeri boyunca 277 maça çıktı, oynadığı takımlara 19 gol, 35 asistlik katkı yaptı. 277 maçın 138'inde merkez orta saha olarak başladı. 74 maç ise ön libero oynadı. Güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Topla mesafe alma konusunda oldukça başarılı... Son sezonunu geçirdiği Napoli'de Elmas, Zielinski, Anguissa ve Lobotkalı orta saha rotasyonunda 40 maça çıktı ve şampiyonluk yaşadı.

4 BÜYÜK TAKIMIN YENİ DEĞERİ:

1- Galatasaray 251 milyon euro

2- Fenerbahçe 209 milyon euro

3- Beşiktaş 129 milyon euro

4- Trabzonspor 100 milyon euro