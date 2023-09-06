Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Galatasaray bu sezonki dev transferlerine yenilerini ekledi. İcardi, Tete, Ziyech, Zaha, Kerem Demirbay, Angelino, Bakambu gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i alarak bir kez daha adından söz ettirdi.
Tottenham'dan alınan iki oyuncu, Şampiyonlar Ligi için liste verilmesinin son gününde kadroya katılırken bu durum özellikle İngiliz basınında geniş yer buldu. TV kanalları, internet siteleri transfer hamlelerini 'son dakika' etiketiyle izleyicileriyle paylaştı.
Bununla birlikte İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Daily Mail de iki oyuncunun transferine sayfalarında geniş yer ayırdı.