Haberler Galatasaray Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar bombaları peş peşe patlattı. Bu sezonki flaş transferlerine iki yıldız daha eklemesi Cimbom'u, Avrupa'da yeniden manşetlere taşıdı. Özellikle İngilizler, Tottenham'ın 104 milyon euro ödediği Sanchez ve Ndombele'yi Galatasaray'a göndermesine geniş yer ayırırken İngiliz spor yorumcuları Galatasaray taraftarının maç sonu klasikleşen 3'lüsünü taklit etti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 09:46 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 09:47
Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Galatasaray bu sezonki dev transferlerine yenilerini ekledi. İcardi, Tete, Ziyech, Zaha, Kerem Demirbay, Angelino, Bakambu gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i alarak bir kez daha adından söz ettirdi.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Tottenham'dan alınan iki oyuncu, Şampiyonlar Ligi için liste verilmesinin son gününde kadroya katılırken bu durum özellikle İngiliz basınında geniş yer buldu. TV kanalları, internet siteleri transfer hamlelerini 'son dakika' etiketiyle izleyicileriyle paylaştı.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Bununla birlikte İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Daily Mail de iki oyuncunun transferine sayfalarında geniş yer ayırdı.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Tottenham'ın rekor bedelle aldığı iki oyuncunun İstanbul'un yolunu tuttuğu belirtilerek, "27 yaşındaki Sanchez, 2017 yılında 42 milyon euro'luk bir ücret karşılığında Tottenham'a geldi ancak Kuzey Londra'da kendini kabul ettirmekte zorlandı.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Kolombiyalı defans oyuncusu bu yaz Spartak ve Nottingham gibi kulüplerin ilgisini çektikten sonra 9.5 milyon euro değerinde kalıcı bir anlaşmayla takımdan ayrıldı" dedi.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

STÜDYODA G.SARAY ÜÇLÜSÜ ÇEKTİRDİ

Ndombele'nin 2019'da Lyon'dan 62 milyon euro'ya gelerek Spurs'ün rekor transferine imza attığı da hatırlatıldı ve "Son iki sezonda Lyon ve Napoli'de benzer geçici süreler geçirdikten sonra Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek" ifadesi kullanıldı.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Ayrıca Sky Sports News, CBS Sports gibi kanallar da Galatasaray'ın transfer haberlerini geniş bir şekilde tanıttı.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Öte yandan CBS Sports'ta Morning Footy kanalındaki bir yorumcu, Galatasaray tribünlerinin artık maç sonu klasiği haline gelen 3'lüsünü taklit etti.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

3 TRANSFERE 30 MİLYON EURO HARCANDI

Ndombele ve Sanchez'in gelişiyle Galatasaray'ın bu sezonki transfer sayısı 13'e çıktı.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Sarı-kırmızılı ekip, İcardi, Sanchez, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Bakambu, Halil, Siraçhan, Günay için yaklaşık 28 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Tete ve Zaha'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Cimbom, Ndombele ve Ziyech'i de bedelsiz kiraladı.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Sadece Angelino için 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Böylece şu ana kadar aldığı birbirinden değerli oyuncular için Galatasaray'ın kasasından 30 milyon euro çıkmış oldu.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

YABANCI SAYISI 198'E YÜKSELDİ

Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in alınmasının ardından Galatasaray'ın transfer ettiği yabancı oyuncu sayısı 198'e çıktı.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Sanchez; Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino ve Radamel Falcao'nun ardından 7. Kolombiyalı futbolcu oldu.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Ndombele ise Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey ve Leo Dubois'in ardından Galatasaray'daki 10. Fransız...

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

NDOMBELE'NİN MALİYETİ

Ndombele, Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla bedelsiz kiralandı.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Galatasaray Fransız orta sahanın bonservisini almak isterse 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile 15 milyon euro ödeyecek.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

Bu sezon yıllık 3.1 milyon euro ücret alacak.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

SANCHEZ'İN MALİYETİ

Galatasaray, Davinson Sanchez için, Tottenham'a 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.5 milyon euro transfer bedeli ödeyecek.

Ndombele transferi İngiltere'de büyük ses getirdi! Stüdyoda Galatasaray üçlüsü çektirdi

4+1 yıllık sözleşme imzalayan Kolombiyalı stoper, yıllık 3.2 milyon euro sezonluk ücret alacak.

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