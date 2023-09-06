Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.
Transfer sezonunu bomba gibi geçiren Aslan adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor.
Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Cimbom, yaptığı takviyeler ile beraber daha da güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Cimbom, bu kulvarlar da yarış halinde olacak kadro kurdu.
Mauro İcardi, Hakim Ziyech, Wilfiried Zaha, Angelino, Tete gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak Tonguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı yönetim kadro mühendisliğini de bu ölçüde şekillendiriyor.
İddialı kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefliyor.
Ön eleme maçlarını kayıpsız geçip devler ligi biletini alan Aslan, zorlu takımlara karşı kıran kırana mücadele verecek.
Ndombele ve Sanchez'i renklerine bağlayan Galatasaray yaptığı son transferlerle kendi rekeronu yeniledi.
251 Milyon Euro kadro değeri ile listenin başında olan Galatasaray Türkiye'nin en pahalı kadrosu kurdu.
Kadro değeri açısından rakiplerini geride bırakan Cimbom, dev transfeleriyle rakiplerine meydan okudu.
Transfer çalışmalarını sürdüren diğer Süper Lig devleri de kadrolarını önemli isimlerle güçlendirmiş durumda.
4 BÜYÜKLERİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ;
4-Trabzonspor- 100 milyon euro
3-Beşiktaş- 129 milyon euro
2-Fenerbahçe- 209 milyon euro
1- Galatasaray 251 milyon euro