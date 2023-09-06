Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Tonguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, iki oyuncu da toplam 37 milyon euro'luk değeriyle Galatasaray'ı yeniden zirveye çıkararak Türkiye rekorunu yenilemesini sağladı. Galatasaray'ı kadro değeri açısından takip eden 3 büyükler ise şu şekilde sıralandı. Detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 13:43 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 13:55
Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Transfer sezonunu bomba gibi geçiren Aslan adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Cimbom, yaptığı takviyeler ile beraber daha da güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Cimbom, bu kulvarlar da yarış halinde olacak kadro kurdu.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Mauro İcardi, Hakim Ziyech, Wilfiried Zaha, Angelino, Tete gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak Tonguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı yönetim kadro mühendisliğini de bu ölçüde şekillendiriyor.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

İddialı kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Ön eleme maçlarını kayıpsız geçip devler ligi biletini alan Aslan, zorlu takımlara karşı kıran kırana mücadele verecek.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Ndombele ve Sanchez'i renklerine bağlayan Galatasaray yaptığı son transferlerle kendi rekeronu yeniledi.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

251 Milyon Euro kadro değeri ile listenin başında olan Galatasaray Türkiye'nin en pahalı kadrosu kurdu.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Kadro değeri açısından rakiplerini geride bırakan Cimbom, dev transfeleriyle rakiplerine meydan okudu.

Galatasaray'ın yeni piyasa değeri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Transfer çalışmalarını sürdüren diğer Süper Lig devleri de kadrolarını önemli isimlerle güçlendirmiş durumda.

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