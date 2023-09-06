Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Nelsson ve Abdülkerim'in toplam maaşı yaklaşık 2 milyon Euro ederken, Davinson Sanchez tek başına 3.2 milyon Euro alacak.
Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Nelsson ve Abdülkerim'in toplam maaşı yaklaşık 2 milyon Euro ederken, Davinson Sanchez tek başına 3.2 milyon Euro alacak.
Takımın kilit isimlerinden Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 800 bin Euro, Boey ise 400 bin Euro kazanırken, Tete'nin 2.8 milyon Euro garanti ücretinin olması çok büyük endişe yaratıyor.
Transfer en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray çok önemli yıldızları kadrosuna kattı.
Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle yola çıkan Sarı-kırmızılılar, taraftarlarını fazlasıyla heyecanlandıran bir kadro kurdu.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER GELDİ
Takvim'in haberine göre; Ancak yönetim, dünyaca ünlü isimleri transfer ederken, takım içindeki maaş dengesinde çok önemli sapmalar meydana geldi.
Transferin son saatlerinde 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez'e 3.2 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
Ancak geçen sezonki şampiyonluğun en önemli mimarlarından Victor Nelsson 1.3 milyon Euro, Abdülkerim Bardakçı ise yaklaşık 800 bin Euro kazanıyor.
Yani defansın iki kilit isminin toplam maaşı, yeni partnerlerinin neredeyse yarısı ediyor.
Yine Galatasaray'ın en önemli yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu yılda yaklaşık 800 bin Euro kazanırken, yeni transferlerden Tete'ye 2.8 milyon Euro garanti ücret ödenecek.
Sarı-Kırmızılı takımın göz bebeği Sacha Boey'un da sadece 400 bin Euro alması endişeleri artırıyor.
ZAHA 4.3 MİLYON EURO ALACAK
Yeni transferlerden Zaha 4.3 milyon Euro, Ziyech 3.5 milyon Euro, Ndombele 3.2 milyon Euro, Angelino da 2.3 milyon Euro kazanacak.
Ortaya çıkan tablonun Florya'da sıkıntı yaratmasından endişe ediliyor.