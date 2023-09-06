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Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Ancak yapılan transferler yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Yıldız oyuncular için yapılan büyük yatırımlarla birlikte takım içindeki maaş dengesinde sapmalar olması endişe yaratıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 10:06
Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Nelsson ve Abdülkerim'in toplam maaşı yaklaşık 2 milyon Euro ederken, Davinson Sanchez tek başına 3.2 milyon Euro alacak.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Takımın kilit isimlerinden Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 800 bin Euro, Boey ise 400 bin Euro kazanırken, Tete'nin 2.8 milyon Euro garanti ücretinin olması çok büyük endişe yaratıyor.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Transfer en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray çok önemli yıldızları kadrosuna kattı.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle yola çıkan Sarı-kırmızılılar, taraftarlarını fazlasıyla heyecanlandıran bir kadro kurdu.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER GELDİ

Takvim'in haberine göre; Ancak yönetim, dünyaca ünlü isimleri transfer ederken, takım içindeki maaş dengesinde çok önemli sapmalar meydana geldi.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Transferin son saatlerinde 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez'e 3.2 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Ancak geçen sezonki şampiyonluğun en önemli mimarlarından Victor Nelsson 1.3 milyon Euro, Abdülkerim Bardakçı ise yaklaşık 800 bin Euro kazanıyor.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Yani defansın iki kilit isminin toplam maaşı, yeni partnerlerinin neredeyse yarısı ediyor.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Yine Galatasaray'ın en önemli yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu yılda yaklaşık 800 bin Euro kazanırken, yeni transferlerden Tete'ye 2.8 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Sarı-Kırmızılı takımın göz bebeği Sacha Boey'un da sadece 400 bin Euro alması endişeleri artırıyor.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

ZAHA 4.3 MİLYON EURO ALACAK

Yeni transferlerden Zaha 4.3 milyon Euro, Ziyech 3.5 milyon Euro, Ndombele 3.2 milyon Euro, Angelino da 2.3 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray'da yönetimi endişelendiren maaş detayı! Sıkıntı yaratabilir

Ortaya çıkan tablonun Florya'da sıkıntı yaratmasından endişe ediliyor.

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