GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Trendyol Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray bu sezon Avrupa ve ligde başarılı bir dönem geçirmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray bu sezon Avrupa ve ligde başarılı bir dönem geçirmek istiyor.
Sarı-kırmızılı ekip şu ana kadar ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Cimbom'un tek puan kaybı ilk hafta oynanan 0-0'lık Kayserispor maçı oldu.
Aslan 3 maçlık süreçte kalesini gole kapatırken rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de benzer bir başlangıç yaptı.
Ön elemelerde toplam 6 mücadelede boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, 2. turda Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı.
Cimbom kalan 5 karşılaşmasını da kazandı.
Okan Buruk'un öğrencileri bu müsabakalarda toplam kalesinde 5 gol gördü.
Rakip fileleri 12 kez havalandıran Aslan, adını grup aşamasına başarılı bir şekilde yazdırdı.
Galatasaray'da bu süreç içerisinde birçok isim ön plana çıktı.
Halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerden yeni transferlere kadar oyuncular beklenen katkıyı sağladı.
Ancak Cimbom'da transfer harekatını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar bu sezon kadrosuna Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Angelino ve Tete gibi isimleri takviye etti.
Kurmaylar, geçtiğimiz sezon performansı ile Galatasaray taraftarının hafızalarına kazınan Mauro Icardi'nin de bonservisini PSG'den aldı.
Yönetim son olarak İngiliz devi Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayı giydirdi.
Kurmaylar rotayı iç transfere çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un takımda kalmasını en çok istediği isimlerden olan Victor Nelsson ile nikah tazeleyecek.
İtalya Serie A ekibi Fiorentine ve İspanya La Liga devi Sevilla da uzun süre Danimarkalı yıldız ile ilgilenmişti.
aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan aktardığı bilgilere göre kurmaylar, Nelsson'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak.
Ayrıca 1.3 milyon euro olan maaşına da ciddi bir zam yapılacak.
Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2026'da sona erecek.
24 yaşındaki stoper bu sezon 8 maçta forma giydi.