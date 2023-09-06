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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer piyasasının gözde isimlerinden olan Victor Nelsson için Galatasaray flaş bir hamle yapacak. Sarı-kırmızılıların, Danimarkalı stoperle sözleşme yenileyeceği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 09:49
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Trendyol Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray bu sezon Avrupa ve ligde başarılı bir dönem geçirmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Sarı-kırmızılı ekip şu ana kadar ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Cimbom'un tek puan kaybı ilk hafta oynanan 0-0'lık Kayserispor maçı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Aslan 3 maçlık süreçte kalesini gole kapatırken rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de benzer bir başlangıç yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Ön elemelerde toplam 6 mücadelede boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, 2. turda Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Cimbom kalan 5 karşılaşmasını da kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Okan Buruk'un öğrencileri bu müsabakalarda toplam kalesinde 5 gol gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Rakip fileleri 12 kez havalandıran Aslan, adını grup aşamasına başarılı bir şekilde yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Galatasaray'da bu süreç içerisinde birçok isim ön plana çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerden yeni transferlere kadar oyuncular beklenen katkıyı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Ancak Cimbom'da transfer harekatını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Sarı-kırmızılılar bu sezon kadrosuna Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Angelino ve Tete gibi isimleri takviye etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Kurmaylar, geçtiğimiz sezon performansı ile Galatasaray taraftarının hafızalarına kazınan Mauro Icardi'nin de bonservisini PSG'den aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Yönetim son olarak İngiliz devi Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayı giydirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Kurmaylar rotayı iç transfere çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un takımda kalmasını en çok istediği isimlerden olan Victor Nelsson ile nikah tazeleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

İtalya Serie A ekibi Fiorentine ve İspanya La Liga devi Sevilla da uzun süre Danimarkalı yıldız ile ilgilenmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan aktardığı bilgilere göre kurmaylar, Nelsson'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Ayrıca 1.3 milyon euro olan maaşına da ciddi bir zam yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan flaş Nelsson hamlesi! Sözleşme...

Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2026'da sona erecek.

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