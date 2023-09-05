Zorlu fikstür

Galatasaray milli aranın ardından Samsunspor'u konuk edip ardından evinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında 20 Eylül'de Kopenhag'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, hemen ardından Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 3 Ekim'de Manchester United maçından sonra Antalya, 24 Ekim'de Bayern Münih maçı sonrası Rize deplasmanına gidecek. Diğer 3 Şampiyonlar Ligi maçı sonrası da Hatay, Pendik ve Sivas'a konuk olacak.
Galatasaraymilli aranın ardından Samsunspor'u konuk edip ardından evinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında 20 Eylül'de Kopenhag'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, hemen ardından Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 3 Ekim'de Manchester United maçından sonra Antalya, 24 Ekim'de Bayern Münih maçı sonrası Rize deplasmanına gidecek. Diğer 3 Şampiyonlar Ligi maçı sonrası da Hatay, Pendik ve Sivas'a konuk olacak.