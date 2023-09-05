Vecino'ya veto

Galatasaray'ın Matias Vecino hamlesi yarıda kaldı. Sarı-kırmızılılar, Torreira'nın milli takımdan arkadaşı Vecino ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Lazio'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli, 32 yaşındaki oyuncuya da yıllık 2.5 milyon euro maaş verilecekti. Ancak bu isim taraftarları ayağa kaldırdı.

MESAJ YAĞDI

Matias Vecino'yu Şampiyonlar Ligi için yetersiz bulan sarı- kırmızılılar sosyal medyada 'Vecinoİstemiyoruz' etiketiyle yüzlerce mesaj paylaştı. Başkan Vekili Erden Timur da tepkilerin odağında yer alan isimdi. Dün saat 11.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelmesi beklenen Vecino'nın uçuşu iptal edildi.