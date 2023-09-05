Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray, transferde hareketli saatler geçiriyor. Son olarak Ndombele ve Sanchez'i kadrosuna katan sarı-kırmızılıların gündeminde Fransız futbolcu Paul Pogba vardı. İtalyan basını sürpriz gelişmeyi duyurdu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 12:58
TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip bu sezonu da liderlik koltuğunda bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Cimbom, yaptığı transferlerle şampiyonluğa adeta göz kırpmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Kurmaylar transfer döneminde Hakim Ziyech, Tete ve Wilfried Zaha gibi isimleri kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Ayrıca geçen sezon harikalar yaratan Mauro Icardi'nin bonservisi de alındı.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Son olarak yönetim İngiltere çıkarması ile Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer etti.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

2 futbolcu için Galatasaray, Tottenham'a toplam 24.5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Ancak sarı-kırmızılılar transferde vites düşürmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Cimbom orta sahaya bir takviye daha yapmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

HEDEF PAUL POGBA!

aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan basınından aktardığı habere göre Galatasaray'ın uzun zamandır listesinde bulundurduğu Paul Pogba harekatında önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

İtalyan devi Juventus, oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Oyuncu ile düşük bir maaş üzerinden anlaşmayı düşünen Juve, Fransız yıldız ile orta yolu bulamayabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Torino ekibinden ayrılması durumunda Pogba'nın yeni durağı Galatasaray ve Suudi Arabistan olarak görünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Pogba son yıllarda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Manchester United ve Juventus'ta bir türlü tutunamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 10 maçta oynayabildi.

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