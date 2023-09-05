TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Paul Pogba müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip bu sezonu da liderlik koltuğunda bitirmek istiyor.
Cimbom, yaptığı transferlerle şampiyonluğa adeta göz kırpmış durumda.
Kurmaylar transfer döneminde Hakim Ziyech, Tete ve Wilfried Zaha gibi isimleri kadrosuna kattı.
Ayrıca geçen sezon harikalar yaratan Mauro Icardi'nin bonservisi de alındı.
Son olarak yönetim İngiltere çıkarması ile Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer etti.
2 futbolcu için Galatasaray, Tottenham'a toplam 24.5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.
Ancak sarı-kırmızılılar transferde vites düşürmüyor.
Cimbom orta sahaya bir takviye daha yapmak için harekete geçti.
HEDEF PAUL POGBA!
aspor.com.tr'den Ali Genç'in İtalyan basınından aktardığı habere göre Galatasaray'ın uzun zamandır listesinde bulundurduğu Paul Pogba harekatında önemli gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan devi Juventus, oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istiyor.
Oyuncu ile düşük bir maaş üzerinden anlaşmayı düşünen Juve, Fransız yıldız ile orta yolu bulamayabilir.
Torino ekibinden ayrılması durumunda Pogba'nın yeni durağı Galatasaray ve Suudi Arabistan olarak görünüyor.
Pogba son yıllarda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Manchester United ve Juventus'ta bir türlü tutunamadı.
30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 10 maçta oynayabildi.
Bu sezon 2 mücadelede görev alan Fransız yıldızın bonservis değeri 15 milyon euro.