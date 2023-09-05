Ramos, Sevilla'ya döndü!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dünyaca ünlü Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardı. Sevilla'nın 1 yıllık sözleşme imzalayacak olan ünlü futbolcuya, 1 milyon euro ücret ödeyeceği ifade edildi. Sessiz sedasız Sevilla'nın yolunu tutan Ramos, "Eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Dedem, babam, Sevilla ve Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim" açıklaması yaptı.
Galatasaray'ıntransfer listesinde bulunan dünyaca ünlü Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardı. Sevilla'nın 1 yıllık sözleşme imzalayacak olan ünlü futbolcuya, 1 milyon euro ücret ödeyeceği ifade edildi. Sessiz sedasız Sevilla'nın yolunu tutan Ramos, "Eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Dedem, babam, Sevilla ve Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim" açıklaması yaptı.