Mauro Icardi'nin boşu yok

Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynayan Mauro Icardi yeni sezona da müthiş başladı. Oynadığı 7 maçta rakip ağları 7 kez havalandıran Arjantinli, sarı-kırmızı formayla toplam 33 karşılaşmada 30 gole ulaşırken maç başına 0.90 ortalama yakaladı.
Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynayan Mauro Icardi yeni sezona da müthiş başladı. Oynadığı 7 maçta rakip ağları 7 kez havalandıran Arjantinli, sarı-kırmızı formayla toplam 33 karşılaşmada 30 gole ulaşırken maç başına 0.90 ortalama yakaladı.