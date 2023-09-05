Kim gidecek?

Ndombele ve Sanchez'in transferiyle birlikte Galatasaray'ın yabancı sayısı 16'ya çıktı. 14 yabancı bulundurma hakkı bulunan sarı-kırmızılı ekipte, Gaziantep ile Molde maçlarının kadrosunda yer almayan Oliveira ve Midtsjö takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimler... Ayrıca bu oyuncuların durumuna göre Leo Dubois'in de kiralanma ihtimali bulunuyor. Türkiye'de transfer tahtası 15 Eylül'de kapanacak ve Galatasaray'da yeni sürprizler de yaşanabilir.
Ndombeleve Sanchez'in transferiyle birlikte Galatasaray'ın yabancı sayısı 16'ya çıktı. 14 yabancı bulundurma hakkı bulunan sarı-kırmızılı ekipte, Gaziantep ile Molde maçlarının kadrosunda yer almayan Oliveira ve Midtsjö takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimler... Ayrıca bu oyuncuların durumuna göre Leo Dubois'in de kiralanma ihtimali bulunuyor. Türkiye'de transfer tahtası 15 Eylül'de kapanacak ve Galatasaray'da yeni sürprizler de yaşanabilir.