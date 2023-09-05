Hazır uçağı iptal ettirdiler!

İtalyan gazeteci Fabio Caressa, Matias Vecino'nun transferinin iptal olmasıyla ilgili, "Galatasaray taraftarı imzası atılmış, uçağı hazır transferi engelledi. İşte bu bambaşka bir büyüklük" yorumu yaptı. TuttoMercato da, "Taraftarlar Vecino'yu öyle bir eleştiri ki, Türk kulübü transferden çekildi" ifadesini kullandı.
İtalyangazeteci Fabio Caressa, Matias Vecino'nun transferinin iptal olmasıyla ilgili, "Galatasaray taraftarı imzası atılmış, uçağı hazır transferi engelledi. İşte bu bambaşka bir büyüklük" yorumu yaptı. TuttoMercato da, "Taraftarlar Vecino'yu öyle bir eleştiri ki, Türk kulübü transferden çekildi" ifadesini kullandı.