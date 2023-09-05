GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar uzun bir süredir orta saha arayışındaydı.
Özellikle taraftarlar, yeni orta sahanın UEFA kadrosuna yetişip yetişmeyeceği konusunda endişe duyuyordu.
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar uzun bir süredir orta saha arayışındaydı.
Özellikle taraftarlar, yeni orta sahanın UEFA kadrosuna yetişip yetişmeyeceği konusunda endişe duyuyordu.
Ancak yönetim, Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı ve önemli bir ismi kadrosuna katmış oldu.
Cimbom Fransız futbolcuyu kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.
Ayrıca Aslan 26 yaşındaki oyuncunun 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.
Öte yandan Ndombele transferine dair önemli bir gerçek ortaya çıktı.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
NDOMBELE İÇİN F.BAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF!
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Gianluca Dimarzio'dan aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Ndombele için resmi teklif yaptı.
Sarı lacivertlilerin, Tottenham'a yaz transfer döneminde 8 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği belirtildi.
Kanarya'nın ayrıca 2 milyon Euro'luk da performansa bağlı bonus teklif ettiği kaydedildi.
Ancak İngiliz ekibinin bu teklifi reddettiği aktarıldı.
Öte yandan Ndombele ile yaz transfer döneminde Inter ve Genoa'nın da ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği vurgulandı.
Geçen sezon Napoli forması giyen Ndombele, 40 maça çıktı.
Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 1 de asist yaptı.