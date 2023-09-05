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GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Tanguy Ndombele transferi büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılıların yeni orta sahasıyla ilgili flaş bir Fenerbahçe detayı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 10:37
GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Sarı kırmızılılar uzun bir süredir orta saha arayışındaydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Özellikle taraftarlar, yeni orta sahanın UEFA kadrosuna yetişip yetişmeyeceği konusunda endişe duyuyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Ancak yönetim, Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı ve önemli bir ismi kadrosuna katmış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Cimbom Fransız futbolcuyu kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Ayrıca Aslan 26 yaşındaki oyuncunun 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Öte yandan Ndombele transferine dair önemli bir gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

NDOMBELE İÇİN F.BAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Gianluca Dimarzio'dan aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Ndombele için resmi teklif yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Sarı lacivertlilerin, Tottenham'a yaz transfer döneminde 8 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Kanarya'nın ayrıca 2 milyon Euro'luk da performansa bağlı bonus teklif ettiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Ancak İngiliz ekibinin bu teklifi reddettiği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Öte yandan Ndombele ile yaz transfer döneminde Inter ve Genoa'nın da ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Tanguy Ndombele'de flaş detay! Fenerbahçe...

Geçen sezon Napoli forması giyen Ndombele, 40 maça çıktı.

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