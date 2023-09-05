GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon Euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.