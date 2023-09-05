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GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bir süredir orta saha transferi için girişimlerini sürdüren ve Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcudan önce Lazio forması giyen Matias Vecino ile anlaşma sağlamıştı. 32 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen sarı-kırmızılılar, transferden vazgeçmişti. İtalyanlar, Matias Vecino'nun Galatasaray'a transferini engelleyen kişiyi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 13:28
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde atağa kalktı.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi listesinin bildirilmesine sayılı saatler kala transfer bombalarını patlattı.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Stoper ve orta saha bölgelerini güçlendirmek isteyen yönetim, iki bölgeye de takviye gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Galatasaray ilk olarak Tanguy Ndombele transferini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon Euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Galatasaray Tanguy Ndombele gibi Tottenham'da forma giyen Davinson Sanchez'in de transferini resmiyete kavuşturdu.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin Euro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferleriyle ses getiren sarı-kırmızılılarda Ndombele öncesi takıma katılması eklenen isim Matias Vecino'ydu...

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Sarı-kırmızılılar, kariyerini Lazio'da sürdüren Uruguaylı orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Tecrübeli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar Vecino transferine büyük tepki göstermişti.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Galatasaray ise Matias Vecino transferinden vazgeçerek akşam saatlerinde Ndombele transferini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Vecino transferinin taraftar tepkisi nedeniyle iptal edildiği öne sürülürken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

VECINO TRANSFERİNİ SARRI ENGELLEDİ

La Gazzetta dello Sport, Matias Vecino'nun Galatasaray'a transferini Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin engellediğini yazdı.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Haberde İtalyan çalıştırıcının Vecino bir görüşme gerçekleştirdiği ve öğrencisine forma şansı bulacağına dair güvence verdiği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Matias Vecino bu sezon Lazio formasıyla 2 maçta 60 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Uruguaylı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

32 yaşındaki futbolcunun Lazio ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Vecino'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.

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