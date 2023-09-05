GALATASARAY HABERİ - Matias Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi listesinin bildirilmesine sayılı saatler kala transfer bombalarını patlattı.
Stoper ve orta saha bölgelerini güçlendirmek isteyen yönetim, iki bölgeye de takviye gerçekleştirdi.
Galatasaray ilk olarak Tanguy Ndombele transferini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon Euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Galatasaray Tanguy Ndombele gibi Tottenham'da forma giyen Davinson Sanchez'in de transferini resmiyete kavuşturdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin Euro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.
27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.
Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferleriyle ses getiren sarı-kırmızılılarda Ndombele öncesi takıma katılması eklenen isim Matias Vecino'ydu...
Sarı-kırmızılılar, kariyerini Lazio'da sürdüren Uruguaylı orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Tecrübeli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar Vecino transferine büyük tepki göstermişti.
Galatasaray ise Matias Vecino transferinden vazgeçerek akşam saatlerinde Ndombele transferini açıklamıştı.
Vecino transferinin taraftar tepkisi nedeniyle iptal edildiği öne sürülürken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
VECINO TRANSFERİNİ SARRI ENGELLEDİ
La Gazzetta dello Sport, Matias Vecino'nun Galatasaray'a transferini Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin engellediğini yazdı.
Haberde İtalyan çalıştırıcının Vecino bir görüşme gerçekleştirdiği ve öğrencisine forma şansı bulacağına dair güvence verdiği aktarıldı.
Matias Vecino bu sezon Lazio formasıyla 2 maçta 60 dakika süre aldı.
Uruguaylı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Vecino'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.