TRANSFER HABERİ - Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu listesinin bildiriminin son gününe girilirken transferde atağa kalktı.
Orta saha bölgesine öncelik veren Cimbom, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Fransız oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olduğu da öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, Tanguy Ndombele'nin ardından Tottenham'dan bir transfer daha yaptı.
DAVINSON SANCHEZ GALATASARAY'DA
Aslan, İngiliz ekibinde forma giyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i transfer etti.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
9 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?
Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.
Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.
2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.
Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.
Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...