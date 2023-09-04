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TRANSFER HABERİ - Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yaz transfer döneminin bitimine sayılı günler kala transfer çalışmaları hızlandı. Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı-kırmızılılar, bir yıldızın transferinde daha mutlu sona ulaştı. İşte o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:45 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00
Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu listesinin bildiriminin son gününe girilirken transferde atağa kalktı.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Orta saha bölgesine öncelik veren Cimbom, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Fransız oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olduğu da öğrenildi.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılar, Tanguy Ndombele'nin ardından Tottenham'dan bir transfer daha yaptı.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

DAVINSON SANCHEZ GALATASARAY'DA

Aslan, İngiliz ekibinde forma giyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i transfer etti.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

9 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.

Galatasaray stoper transferini bitirdi! İşte ödenecek bonservis bedeli

2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.

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