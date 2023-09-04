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Son güne girildi

Galatasaray’ın bu gece 01.00’e kadar UEFA Şampiyonlar Ligi için yeni listesini UEFA’ya bildirmesi gerekiyor. Transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Son güne girildi

Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Galatasaray'da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşaması için kadrosunu bu gece 01:00'e kadar UEFA'ya bildirmek zorunda... Bu nedenle artık son güne girildi. Galatasaray yönetimi geçen sezon transferin son gününde 5 uçak birden indirmiş ve o oyuncular sayesinde sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda rakiplerini geride bırakmıştı. Bugün de Galatasaray açısından hareketli bir gün olabilir. Ndombele, Sanchez, Hojbjerg (Tottenham), Ndidi (Leicester) ve Donny van de Beek (ManU) Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu isimler arasında ve bugün bu oyunculardan bir ya da ikisi Florya'nın yolunu tutabilir. Bugün yeni bir isim gelmezse Galatasaray'ın 15 Eylül'e kadar zamanı var.

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