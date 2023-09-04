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Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele İstanbul'a geldi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Tottenham'ın Fransız orta sahası Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi.(GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 20:49 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 21:03
Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele İstanbul'a geldi!

Galatasaray, uzun zamandır sürdürdüğü orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım Tottenham'da bonservisi bulunan Tanguy Ndombele konusunda anlaşma sağladı.

Fransız yıldızı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Tanguy Ndombele, 28 Aralık 1996'da Fransa'nın Longjumeau kentinde dünyaya geldi.Futbola ülkesinin takımlarından Guingamp altyapısında başladı. 2014'te Amiens altyapısına transfer oldu ve 2 yıl sonra A takıma yükseldi. 2017 yazında Lyon 2 milyon Euro'ya kiraladı ve 1 yıl sonra ise 8 milyon Euro'ya bonservisini aldı. Sadece 1 yıl sonra 62 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. Sırasıyla kiralık olarak Lyon ve Napoli'de forma giydi. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro...

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