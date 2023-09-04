Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği!

Galatasaray'da Mauro İcardi-Kerem Akturkoğlu ortaklığı golleri sıralamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa imza atan ikilinin iş birliği bu sezon da devam ediyor.

Son olarak deplasmanda 3-0 kazanılan Gaziantep maçında İcardi, Kerem'in pası sonrası golünü atarken, ikili geçen sezondan bu yana asist-gol ortaklığında 10 gole imza attı. Bu iş birliğinde ilk olarak gol servisi yapan isim olarak Arjantinli yıldız ön plana çıkarken, goller Kerem'den gelmişti.

ORTAKLIK BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BAŞLADI

İlk olarak geçen sezon Dünya Kupası arasından önce oynanan ve Galatasaray'ın 7-0 kazandığı karşılaşmada Kerem 3 gol atarken, İcardi ise 2 asist ve 1 golle skora katkıda bulundu. Bu karşılaşmada Kerem'in attığı gollerin ikisinde pası veren İcardi'ydi. Arjantinli oyuncu daha sonra Kadıköy'deki derbide Kerem'e asist yapan isim olmuştu. Bu derbinin ardından ikili arasındaki roller değişti. İşin servis kısmına Kerem Aktürkoğlu geçerken, fileleri havalandırma işini İcardi üstlendi. İlk olarak 2-1'lik Antalyaspor karşılaşmasında Kerem'in pası sonrası İcardi gol sevinci yaşadı.

İCARDİ-KEREM İŞBİRLİĞİNDE KAYIP YOK

Geçen sezon 6-0'lık Kayserispor,2-0'lık İstanbulspor ve Sivasspor maçları ile 4-1 biten Ankaragücü mücadelesinde de Kerem'in paslarını, İcardi gole çevirdi. Geçen sezon bu iş birliğinde 3 kez İcardi, 5 kez de Kerem'in asistleri golle sonuçlandı. Bu sezon Trabzonspor ve Gaziantep maçlarında İcardi, Kerem'den birer asist aldı. İcardi ve Kerem iki sezonda 9 karşılaşmada birbirlerine 10 kez gol attırdı. Sarı kırmızılı takım Kerem-İcardi ikilisinin gol asist işbirliği yaptığı 9 maçta 27 puan topladı.