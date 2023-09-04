Galatasaray yeni transferi Tanguy Ndombele'yi KAP'a bildirdi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar son olarak yeni tranferi Tanguy Ndombele'yi KAP'a bildirdi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi.

Londra'dan kalkan özel uçakla 20.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Tanguy Ndombele, 28 Aralık 1996'da Fransa'nın Longjumeau kentinde dünyaya geldi.Futbola ülkesinin takımlarından Guingamp altyapısında başladı. 2014'te Amiens altyapısına transfer oldu ve 2 yıl sonra A takıma yükseldi. 2017 yazında Lyon 2 milyon Euro'ya kiraladı ve 1 yıl sonra ise 8 milyon Euro'ya bonservisini aldı. Sadece 1 yıl sonra 62 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. Sırasıyla kiralık olarak Lyon ve Napoli'de forma giydi. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro...