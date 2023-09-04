Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0'la geçerek üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0'la geçerek üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, çok sayıda ses getiren takviyeye imza attı.
Cimbom, Icardi, Zaha, Ziyech, Tete ve Angelino gibi tanınmış birçok yıldızı renklerine bağladı.
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde edecek geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yeniden hız kazandı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin önceliğiyse stoper ve orta saha transferi...
Özellikle orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılıların Lazio forması giyen Matias Vecino ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Aslan'ın Uruguaylı futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladığı ve 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öne sürüldü.
Taraftarlar sosyal medyadan Vecino transferine tepki gösterirken, sarı-kırmızılıların deneyimli orta saha oyuncusunun transferinden vazgeçtiği öğrenildi.
Stoper bölgesi için Davinson Sanchez'i transfer etmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
EYÜP AYDIN İMZAYI ATIYOR
Takvim'in haberine göre; Aslan, Almanya Ligi'nde Bayern Münih'in altyapısından orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Aydın'ın sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
19 yaşındaki futbolcu, ön libero ve merkez orta sahada oynayabiliyor.
Eyüp Aydın'ı Hollanda devi Ajax'ın da istediği iddia ediliyordu.
Almanya vatandaşlığı da bulunan 1.81 boyundaki futbolcu, daha önce Heidenheim'da da görev yapmıştı.