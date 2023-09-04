Haberler Galatasaray Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lazio forması giyen Matias Vecino ile anlaşma sağlayan ancak daha sonra tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçen sarı-kırmızılılar ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un Bayern Münih'in genç yıldızıyla anlaşma sağladığı ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzaların atılacağı kaydedildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 11:29
Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0'la geçerek üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, çok sayıda ses getiren takviyeye imza attı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Cimbom, Icardi, Zaha, Ziyech, Tete ve Angelino gibi tanınmış birçok yıldızı renklerine bağladı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde edecek geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yeniden hız kazandı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin önceliğiyse stoper ve orta saha transferi...

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Özellikle orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Sarı-kırmızılıların Lazio forması giyen Matias Vecino ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Aslan'ın Uruguaylı futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladığı ve 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Taraftarlar sosyal medyadan Vecino transferine tepki gösterirken, sarı-kırmızılıların deneyimli orta saha oyuncusunun transferinden vazgeçtiği öğrenildi.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Stoper bölgesi için Davinson Sanchez'i transfer etmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

EYÜP AYDIN İMZAYI ATIYOR

Takvim'in haberine göre; Aslan, Almanya Ligi'nde Bayern Münih'in altyapısından orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Aydın'ın sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

19 yaşındaki futbolcu, ön libero ve merkez orta sahada oynayabiliyor.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Eyüp Aydın'ı Hollanda devi Ajax'ın da istediği iddia ediliyordu.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor

Almanya vatandaşlığı da bulunan 1.81 boyundaki futbolcu, daha önce Heidenheim'da da görev yapmıştı.

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