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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek milli araya moralli giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 11:06
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Aslan bu sonuçla ligdeki puanını 7'ye çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Ayrıca Galatasaray'ın 1 maç eksikliği bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Diğer yandan teknik direktör Okan Buruk mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Buruk, "Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Sarı-kırmızılılar, Sergio Ramos'un istekleri üzerine transferden çekilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Yönetimin ise rotayı Tottenham'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez'e kırdığı biliniyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray'ın, Kolombiyalı oyuncuyu kadrosuna katmaya sadece bir adım uzakta olduğunu ifede etti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Ayrıca kurmayların, 27 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamak istediğini açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Sanchez'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

1.87'lik stoper bu sezon Tottenham formasını 1 maçta giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Yıldız oyuncu 2017 yazında Ajax'tan Londra ekibine 47 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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