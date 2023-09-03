TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık sözleşme

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında boy gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında boy gösterdi.
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Cimbom'da golleri Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi (2) kaydetti.
Aslan bu sonuçla ligdeki puanını 7'ye çıkardı.
Ayrıca Galatasaray'ın 1 maç eksikliği bulunuyor.
Diğer yandan teknik direktör Okan Buruk mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.
Buruk, "Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var.
Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık.
Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz.
Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor.
Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Sergio Ramos'un istekleri üzerine transferden çekilmişti.
Yönetimin ise rotayı Tottenham'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez'e kırdığı biliniyordu.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray'ın, Kolombiyalı oyuncuyu kadrosuna katmaya sadece bir adım uzakta olduğunu ifede etti.
Ayrıca kurmayların, 27 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamak istediğini açıkladı.
Sanchez'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
1.87'lik stoper bu sezon Tottenham formasını 1 maçta giydi.
Yıldız oyuncu 2017 yazında Ajax'tan Londra ekibine 47 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Davinson Sanchez, Tottenham formasını 207 maçta terletti.
Bu mücadelelerde ise 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.