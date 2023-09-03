TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar özellikle stoper hattına kaliteli bir takviye yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Cimbom'un listesinde birçok yıldız bulunuyordu.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar özellikle stoper hattına kaliteli bir takviye yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Cimbom'un listesinde birçok yıldız bulunuyordu.
Bu isimlerden birisi de Sergio Ramos'tu.
Galatasaray, günlerdir karar veremeyen Sergio Ramos'la son bir görüşme daha yaptı.
Bu görüşmede "Bir an önce cevabını bize bildir."
"Biz sana bütün şartlarımızı zorlayarak en iyi teklifimizi yaptık."
"Pazartesi son gün ve bizim UEFA'ya isim listesi vermemiz gerekiyor" dedi.
Sergio Ramos ise Suudi Arabistan'ın Al İttihad kulübü ile Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendiriyor.
Şampiyonlar Ligi seçeneği nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakan Ramos, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklif nedeniyle kafa karışıklığı yaşıyor.
Galatasaray'ın teklifi 5 milyon euro artı 2 milyon euro bonus. Al İttihad'ın teklifinin ise yıllık 20 milyon euro olduğu belirtiliyor.
SERGIO RAMOS KİMDİR?
Sergio Ramos, 30 Mart 1986'da İspanya'nın Camas kentinde dünyaya geldi. Futbola Sevilla'nın altyapısında başladı.
2004 yılında A takıma yükselen Ramos, 2005 yazında 27 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu.
16 yıl burada top koşturan İspanyol stoper, 2021 yazında PSG'ye bedelsiz bir şekilde transfer oldu.
Fransız ekibiyle 2 yıllık sözleşmesini tamamlamasının ardından yeni mukaveleye imza atmadı.
Bonservisi elinde olan 37 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...