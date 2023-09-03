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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

Son dakika haberi: Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı kırmızılı yönetim Ramos için sınırları zorluyor. Cimbom İspanyol savunmacı oyuncuya transfer mesajı gönderdi. İşte detaylar... | GS SPOR HAEBRİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

Sarı kırmızılılar özellikle stoper hattına kaliteli bir takviye yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

Bu doğrultuda Cimbom'un listesinde birçok yıldız bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

"Biz sana bütün şartlarımızı zorlayarak en iyi teklifimizi yaptık."

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

"Pazartesi son gün ve bizim UEFA'ya isim listesi vermemiz gerekiyor" dedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

Sergio Ramos ise Suudi Arabistan'ın Al İttihad kulübü ile Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendiriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

Şampiyonlar Ligi seçeneği nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakan Ramos, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklif nedeniyle kafa karışıklığı yaşıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

Galatasaray'ın teklifi 5 milyon euro artı 2 milyon euro bonus. Al İttihad'ın teklifinin ise yıllık 20 milyon euro olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

SERGIO RAMOS KİMDİR?

Sergio Ramos, 30 Mart 1986'da İspanya'nın Camas kentinde dünyaya geldi. Futbola Sevilla'nın altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

2004 yılında A takıma yükselen Ramos, 2005 yazında 27 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

16 yıl burada top koşturan İspanyol stoper, 2021 yazında PSG'ye bedelsiz bir şekilde transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ramos'a net mesaj! 2 teklif arasında kalmıştı

Fransız ekibiyle 2 yıllık sözleşmesini tamamlamasının ardından yeni mukaveleye imza atmadı.

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