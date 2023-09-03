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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos'tan kötü haber! Yeni takımı...

Son dakika haberi: Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da stoper transferi çalışmaları devam ediyor. Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için uğraşan Cimbom'a İspanyol stoperden kötü haber geldi. İşte yıldız oyuncunun transfer kararı... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:26 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:58
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos'tan kötü haber! Yeni takımı...

Galatasaray'ın transferi için çalışmalarını sürdürdüğü Sergio Ramos'ta flaş bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre 37 yaşındaki stoper, eski takımı Sevilla ile anlaşmaya vardı. Böylelikle Ramos 18 yıl sonra eski kulübüne dönmüş oldu.

Haberde Ramos'un Al Ittihad'a imza atmak üzere olduğu ancak Sevilla'dan gelen teklif sonrası işlerin değiştiği vurgulandı.

Tecrübeli futbolcunun, İspanyol ekibinden yıllık 2 milyon Euro maaş alacağı ve pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı. Öte yandan Ramos'un, Sevilla ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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