Haberler Galatasaray Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gaziantep FK - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 09:03 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 09:39
Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – UTANDINIZ MI!

Galatasaray'ın değeri Kerem Aktürkoğlu'na laf söyleyenler hatta ağır eleştiride bulunanlar utandı mı acaba? Çünkü o Kerem, G.Saray'ın saha içindeki en çalışkanıydı, kazanma duygusunu bir saniye bile kaybetmeden kalbiyle mücadele etti ve ikisi sayılmayan 3 tane kaliteli gol attı, mükemmel anlaştığı İcardi'ye de gol attırdı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

İcardi'nin kazandığı ve attığı penaltının pozisyonunu yine Kerem rakipten çaldığı topla hazırladı. G.Saray taraftarı, Kerem'e sahip çıkmalı, bir pas hatasında tepki koymamalı, aksine genç yıldıza destek vermeli. Antep'te skor olarak Galatasaray farklı kazandı ama oyun olarak 2-0'a gelinceye kadar çok iyi değildi.

Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Özellikle "Uçan kaçan" olarak alınan Tete'nin koşu kalitesine, hızına ve topla olan ilişkilerine baktığımızda henüz tam hazır olmadığını gördük. Tete hiç konuşmuyor. Okan Hoca'nın olaya el atıp Tete'nin "İçine kapanık" halini çözmesi gerekir.

Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sacha Boey yine çok çalıştı, kritik pozisyonlarda kurtarıcılık yaptı. Angelino'nun kaliteli ayakları var. Ciddiyeti korumalı, şova kaçmamalı. Kerem Demirbay nihayet defansa yakın olmayıp kendi pozisyonunda oynadı, kilit paslar attı, ayağındaki topları basit oynamaya çalıştı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Maç pratiği çoğaldıkça daha verimli olacaktır. Orta alandaki yük sadece Lucas'ın üzerine biniyor. Bu durum bazen Galatasaray'ın orta alandan pozisyon yemesine neden oluyor. Ali Şansalan, iyi bir maç yönetti. Ancak Djilobodji'nin İcardi'ye yaptığı faulde ayak bileği kırılabilirdi. VAR yine sahne almadı

Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – FUTBOL GÜZEL SAHADA OYNANIR

Galatasaray'ın ölüp ölüp dirildiği Avrupa maçından sonra Gaziantep gibi zayıf bir takımla oynaması kendisi için şanstı. Böyle olduğu halde bile Gaziantep, Galatasaray kalesinde pozisyonlar buldu. İki takım arasındaki tek fark Galatasaray'ın daha tecrübeli ve kaliteli futbolcuları olmasıydı.

Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bunların ağırlığı ile karşılaşmayı zorlanmadan kazandılar ama yine de şöyle göze hoş gelen, zaman zaman pozisyonlar yaratacak güzel hareketleri yapamadılar. "Futbolumuz ileri gitmiyor" diyoruz. Oynanan sahalara bakın; çok güzel bakla, balkabağı ve patates yetişir.

Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bilardo mermerde oynanmaz, çuhada oynanır. Futbol da güzel sahada oynanır. Şimdi böyle olursa yağmurlar başlayınca ne olacak merak ediyorum. Futbolculara tonla para veriyorsunuz ve bu sahalara mecbur bırakıyorsunuz.

Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Maç için fazla bir şey söylemeye gerek yok ama yine de Galatasaray'ın daha bir toparlanması gerekir. Şimdi diyecekler ki, "Milli maç arası var." Düzeldiler, düzeldiler. Eğer olmazsa bu sefer de diyecekler ki, "Milli takımlara çok oyuncu verdik, ya sakat geldiler ya da yorgun." Bahane hazır.

Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

İnsan güzel futbol seyretmek istiyorlar, bunun için de maçlara gidiyorlar. Hoş, üç büyükler ve Trabzonspor dışındaki takımlarda maçlara giden seyirci az. Hakem Ali Şansalan bazı pozisyonları kendisi gördü veremedi, VAR çağırdı karar verdi. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golden önce Kerem Demirbay'ın elle oynamasını bence görmesi gerekirdi.

DİĞER
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyecek!
Başkan Erdoğan tahıl krizi için devrede! Dünyanın gözü Putin'le Soçi'de yapılacak görüşmede: İşte yeni anlaşmanın detayları
G.Saray'dan Ramos'a net mesaj!
F.Bahçe'de listenin ilk sırası 6 numara!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan flaş penaltı yorumu!
G.Saray'dan Ramos'a net mesaj!
İŞKUR TYP kura sonuç isim listesi asil ve yedekler
2023 İOKBS puan hesaplama, kaç net kaç puan?
Deprem son dakika 3 Eylül 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sırbistan - Türkiye final maçı detayları! Sırbistan - Türkiye final maçı detayları! 09:45
F.Bahçe maçı hangi kanalda? F.Bahçe maçı hangi kanalda? 09:44
Beşiktaş - Sivasspor maçı detayları! Beşiktaş - Sivasspor maçı detayları! 09:44
Osasuna - Barcelona maçı saat kaçta? Osasuna - Barcelona maçı saat kaçta? 09:34
Beşiktaş da istiyordu! Fener'e Tangocu orta saha Beşiktaş da istiyordu! Fener'e Tangocu orta saha 09:34
Çakar'dan flaş penaltı yorumu! Çakar'dan flaş penaltı yorumu! 09:34
Daha Eski
Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta? 09:31
Arsenal - Manchester United maçı saat kaçta? Arsenal - Manchester United maçı saat kaçta? 09:27
Liverpool - Aston Villa maçı saat kaçta? Liverpool - Aston Villa maçı saat kaçta? 09:24
Crystal Palace - Wolverhampton maçı saat kaçta? Crystal Palace - Wolverhampton maçı saat kaçta? 09:20
Spor yazarları G.Antep FK - G.Saray maçını değerlendirdi Spor yazarları G.Antep FK - G.Saray maçını değerlendirdi 09:02
Utandınız mı! Utandınız mı! 07:32