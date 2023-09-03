Ömer Üründül Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bence sahanın en iyisi Kerem Aktürkoğlu'ydu. Başta Boey olmak üzere geri 4'lü görevini kusursuza yakın yaptı. Benim bir anlamadığım konu ise sürekli top kaybeden hiçbir önemli aksiyonda bulunamayan geriye de hiç yardım etmeyen Tete'ye, Okan Buruk nasıl 62 dakika sabretti.