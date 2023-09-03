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Ömer Üründül Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle mücadelede 3-0 galip ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 10:00
Ömer Üründül Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kornerlerden her topa Galatasaraylı futbolcular vurdu ama sonuç gelmedi. Bu arada bir iki tane tehlikeli Antep atakları gelişti.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci yarı yine aynı görüntüde başladı. Tek farklı skor avantajıyla Galatasaray biraz tedirgindi. Sonrasında sahneye Icardi çıktı. 64. dakikaya kadar adeta sahada yoktu.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu dakikada Kerem'in hazırladığı pozisyonda tek vuruşla takımını rahatlattı. Hemen sonrasında da kendisine yapılan bir penaltıyla maçı tamamen bitiren golü attı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sonuçta rahat bir oyunla 3 puan kazanıldı. Ama bir gerçek var ki Galatasaray iyi futbol oynamıyor. Takımın dinamosu Torreira bile dün etkili değildi.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Tete ve Icardi hiç defans yapmayınca, orta sahada da etkili pres olmayınca dar kadrolu lige kötü başlangıç yapan Gaziantep 2. golü yiyene kadar zaman zaman Galatasaray'ı zorladı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bence sahanın en iyisi Kerem Aktürkoğlu'ydu. Başta Boey olmak üzere geri 4'lü görevini kusursuza yakın yaptı. Benim bir anlamadığım konu ise sürekli top kaybeden hiçbir önemli aksiyonda bulunamayan geriye de hiç yardım etmeyen Tete'ye, Okan Buruk nasıl 62 dakika sabretti.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Gaziantep'i zor günler bekliyor. Öncelikle mutlaka transfer yapmaları lazım. Takıma katkı vermesi için transfer edilen önemli oyuncu Gradel ise adeta futbolu bırakmış bir görüntüdeydi. Sadece rakip futbolcularla şakalaştı.

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